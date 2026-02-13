Langa de Duero pone en juego los títulos regionales de duatlón sprint

El sábado 14 de febrero se disputa en Langa de Duero el Campeonato de Castilla y León de Duatlón sprint.

La competición, que tendrá que dirimirse bajo los rigores de la temporada de lluvias que azota la Península, se contempla abierta de cara a los títulos autonómicos absolutos, tanto en mujeres como en hombres.

Además, la prueba será puntuable para los rankings autonómicos de las diferentes categorías, poniendo en juego el doble de puntos para aquellas en las que está en juego el campeonato.

Por la mañana, el protagonismo será para los más pequeños del pelotón.

Todo ello, con el polideportivo de Las Eras como centro neurálgico.

El Campeonato de Castilla y León se reedita en Langa de Duero por segundo año consecutivo.

La prueba, de trazado sencillo y perfil llano, garantiza una competición de ritmo vertiginoso que tiene la peculiaridad de contar con el polideportivo como escenario de la transición y la meta.

La prueba masculina comenzará a las 16 horas, y dos minutos después, la cita femenina.

Las distancias que deberán afrontar los corredores son de 5 kilómetros de carrera a pie en dos vueltas, 20 kilómetros de ciclismo (también en dos vueltas), y un último giro de 2,5 kilómetros de carrera a pie.

La prueba masculina se presenta apasionante, con la defensa del título por parte de Fernando Carmona, quien ha pasado la semana entre algodones después de haberse caído en el clasificatorio de Soria.

Las dudas sobre su estado físico, también alimentarán los bríos del resto de candidatos.

No obstante, el vallisoletano, que todavía ostenta la categoría sub 23, aspira a su tercer título autonómico (2021 y 2025), lo que le permitiría igualar en el palmarés a uno de los nombres célebres del duatlón regional, como es el soriano Rubén Andrés García (2001-2004 y 2006).

Uno de sus grandes rivales será otro vallisoletano, Raúl Gómez, campeón regional de 2024.

También tratará de volver a lo más alto Daniel Martínez, corredor del club local, Deporama Triatlón Soriano, quien se impuso en 2022 y 2023, siendo el último corredor en lograr dos títulos consecutivos.

No obstante, además de los deportistas citados, cuyo palmarés les convierte automáticamente en deportistas a seguir, el nivel de los inscritos es más que sobresaliente.

En el caso de la prueba femenina, la ausencia de la vigente campeona, Marina Muñoz, gran dominadora del duatlón regional en los últimos años, abre el abanico de candidatas a la victoria.

No obstante, tomando como referencia el clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón que se disputó el pasado fin de semana en Soria, la segoviana del Deporama Amanda García fue quinta y a tan solo 13 segundos la vallisoletana Alba Núñez, séptima.

La presencia de ambas corredoras en el top ten de una prueba nacional y su buen hacer en los últimos años en categorías inferiores, las sitúan como dos de las mujeres a tener en cuenta, aunque reducir el abanico a tan solo dos duatletas podría ser todo un error viendo el listado de corredoras inscritas.

Cabe recordar que la jornada comenzará con las pruebas de menores, con la salida a las 12 horas de los deportistas de categoría cadete.

Posteriormente, irán discurriendo las salidas infantil (12.40 horas), alevín (13.10 horas), benjamín (13.35 horas), y prebenjamín (13.55 horas), todas ellas, con distancias adaptadas a las edades.