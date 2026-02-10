Recta final de las inscripciones del Duatlón de Langa de Duero
El Duatlón de Langa de Duero se celebrará este sábado 14 de febrero, tomando el testigo del Duatlón de Soria en la temporada de competición autonómica y provincial.
Marina Muñoz y Jarno Pousada ganan el Duatlón de Soria
Lo hará en su tercera edición por todo lo alto, ya que vuelve a acoger el campeonato autonómico absoluto de duatlón sprint.
Además, durante la jornada también se disputarán competiciones de menores. Las inscripciones están abiertas hasta este miércoles a las 23.59 horas, por lo que todos los interesados en participar deben formalizar su asistencia en las próximas horas a través de la web de la federación regional: www.triatloncastillayleon.com
La jornada comenzará precisamente con las pruebas de menores, con la salida a las 12 horas de los deportistas de categoría cadete.
De nuevo, las inmediaciones del terreno de juego de Las Eras y el polideportivo de Lana serán los escenarios principales de la competición. Los cadetes recorrerán 1.800 metros iniciales a pie, 5 kilómetros sobre ruedas y 900 metros a pie.
Posteriormente, irán discurriendo las salidas infantil (12.40 horas), alevín (13.10 horas), benjamín (13.35 horas), y prebenjamín (13.55 horas), todas ellas, con distancias adaptadas a las edades.
El campeonato autonómico absoluto, en el que también podrán competir los deportistas en edad juvenil, comenzará a las 16 horas en el caso masculino, y dos minutos después, en la cita femenina.
Las distancias que deberán afrontar los corredores es de 5 kilómetros de carrera a pie en dos vueltas, 20 kilómetros de ciclismo (también en dos vueltas), y un último giro de 2,5 kilómetros de carrera a pie.
El Duatlón de Langa de Duero absoluto discurre en su carrera a pie por una zona paralela al río Duero, mientras que el segmento ciclista discurre por la antigua N-122. En ambos casos, los recorridos son predominantemente llanos, sin dificultades y propicios para una prueba rápida, vertiginosa y espectacular.
La Federación regional de Triatlón ha destacado que la prueba pone en juego puntos para los ranking autonómicos de duatlón de todas las categorías, desde los menores (infantil, cadete y juvenil), pasando por la élite y las nuevas categorías que en 2026 también tendrán su propia clasificación, como juniors, sub 23, veteranos I, veteranos II, veteranos III y veteranos IV.