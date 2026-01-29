Un campeón del mundo competirá en el Duatlón de Soria

Jueves, 29 Enero 2026 14:17

El Duatlón Ciudad de Soria celebrará el próximo 8 de febrero su vigésimo tercera edición, acogiendo una prueba nacional o internacional de forma continua desde 2015. Una vez más, la cita soriana contará con un listado de salida del máximo nivel tanto a nivel femenino como masculino, capitaneado por el Campeón del Mundo de Duatlón Sprint en 2024, Javier Martín.

Por segundo año consecutivo, la cita soriana será uno de los clasificatorios organizados por la Federación Española para el Campeonato de España de Duatlón, que en 2026 se celebrará el 28 de febrero en Cáceres.

Además de la cita soriana, el 1 de febrero, este domingo, se disputa en Águilas (Murcia) el otro clasificatorio para el Campeonato de España. Dada la situación estratégica de Soria, en el centro-norte peninsular, la cita se ha convertido en una parada imprescindible tanto para lograr la clasificación para los deportistas de esta parte del país, como para preparar las piernas de cara al campeonato nacional. T

ampoco hay que olvidar que la cita acoge también el Campeonato de Castilla y León Juvenil, así como una prueba de Promoción para todos los deportistas que quieran probar este deporte o competir en un segundo escalafón de nivel. Mientras que las inscripciones para la élite están cerradas, la promoción y los juveniles pueden cerrar su asistencia hasta el miércoles 4 de febrero.

En cuanto a la élite, cabe destacar la presencia del madrileño Javier Martín, campeón de España en 2024 y campeón del mundo en Townsville (Australia) el mismo 2024.

Sin duda, un aliciente tanto para sus propios rivales, que tienen garantizado el poder competir al máximo nivel antes del Campeonato de España, así como para el público soriano, que podrá disfrutar de un gran espectáculo deportivo a partir de las 10.30 horas de la mañana en Los Pajaritos.

En la prueba élite femenina, también brilla con luz propia la cuellarana del Deporama Triatlón Soriano Marina Muñoz, que el curso pasado logró la medalla de plata en el Mundial de Triatlón Cross y Acuatlón de Pontevedra, fue convocada al Europeo de Duatlón en Rumia (Polonia) y al Europeo de Acuatlón en Pamplona que le permiten atesorar un palmarés cada vez más completo

. En este caso, la prueba femenina está fijada para las 10.35 horas.

Ambos deportistas, tanto Martín como Muñoz, tienen asignados provisionalmente el primer dorsal de cada una de las dos salidas.