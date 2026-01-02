Soria vuelve a acoger tres citas nacionales de triatlón en 2026

El triatlón, en todas sus modalidades, volverá a estar presente en todas las provincias de Castilla y León durante el año 2026. En la provincia de Soria se disputarán tres competiciones nacionales.

Calendario

La Asamblea de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León ha dado el visto bueno en su reunión celebrada en Almazán a un calendario de competiciones compuesto por casi medio centenar de pruebas, algunas con varias convocatorias, de triatlón, duatlón, acuatlón y pentatlón.

Tres son las convocatorias nacionales que se desarrollarán en la región el próximo año en triatlón.

La primera, el clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón, el 8 de febrero en Soria capital, que se aprovechará además para decidir los Campeones de Castilla y León regionales, el clasificatorio para el Campeonato de España de Triatlón, el 4 de julio en Almazán, y repite en la región el Campeonato de España de Duatlón y Triatlón Gravel, el 6 de junio en Vinuesa.

Además de las citas nacionales, Soria vuelve a concentrar una buena cifra de competiciones.

El duatlón de Langa de Duero se consolida en el calendario regional y el 14 de febrero, además de la prueba de menores, decidirá para quiénes son los títulos regionales de duatlón sprint.

El 21 de marzo, también doble convocatoria en Navaleno, donde tras celebrar el duatlón de menores, tendrá lugar el duatlón estándar sin drafting, también campeonato autonómico. Por último, el 18 de octubre, duatlón cross de promoción y de menores Memorial María García.

Calendario autonómico

Al margen de estas citas, el calendario propiamente autonómico y competitivo arrancará el 1 de febrero en Fresnillo de las Dueñas (Burgos), con una doble convocatoria, un duatlón de menores y un sprint para las categorías absolutas.

Se da la circunstancia de que todas las pruebas en la provincia de Burgos se concentran en la zona sur.

El 14 de marzo se celebrará el Duatlón de Fuentemolinos, también de menores por la mañana y Relevos por la tarde, Campeonato de Castilla y León de la modalidad. Por último, en Aranda de Duero habrá doble encuentro; el 7 de junio el Triatlón de Menores y el 2 de agosto el Triatlón que será de distancia sprint.

Ávila vuelve a acoger su Duatlón RJ Recambios Juanma, el 9 de mayo, el mismo día en que tendrá lugar en León el Duatlón de Santa María del Páramo, en este caso con cita de menores y sprint para deportistas de las categorías desde Juvenil hasta Veteranos. En León se completa la propuesta deportiva el 31 de mayo con el BierzoTriman, el triatlón de media distancia que se celebra en Villafranca del Bierzo.

Palencia vuelve a ser una vez más una de las provincias que más pruebas concentra. El 28 de febrero, todo un clásico, el Duatlón por Equipos de Espinosa de Villagonzalo, que vuelve a ser Campeonato de Castilla y León. Solo un día después, el 1 de marzo, en Aguilar de Campoo se lleva a cabo el Nada-Corre, abierto a todas las categorías de menores y este mismo enclave, pero el 13 de junio, acoge su Triatlón, de menores, promoción y sprint, y que decide los títulos regionales de menores y Cadete.

Vuelve el 27 de junio el Triatlón Sprint de Palencia, el 11 de julio el de Astudillo, cita en distancia estándar sin drafting, una semana después el de Dueñas, en distancia sprint, el 1 de agosto el triatlón cross de promoción de Boadilla del Camino, cerrando las pruebas en tierras palentinas el 29 de agosto el Triatlón de Lantadilla, estándar y open, el 6 de septiembre, el de Villamuriel, sprint, y el 26 de septiembre, volviendo a Aguilar de Campoo con su duatlón cross de menores.

En Salamanca, las principales novedades son el Duatlón de Guijuelo, previsto para el 28 de marzo, y el Triatlón Contrarreloj por Equipos que se celebrará en la capital el 20 de junio y que dirimirá el título regional. Se mantienen, además, el Duatlón de Salamanca, el 18 de abril, el Triatlón de Menores, el 16 de mayo, y el Acuatlón, el 5 de septiembre, que será Campeonato de Castilla y León cadete, juvenil y absoluto de la disciplina.

En tierras de Segovia se decidirán los títulos regionales de duatlón cross infantil, cadete y absoluto. Será en Cuéllar el 21 de febrero, donde habrá además cita de promoción. El 2 de mayo se estrena prueba en Bernuy de Porreros, donde hay prueba de duatlón cross de menores y absoluta. Los triatlones segovianos llegan el 20 de junio con el de menores de Cuéllar y concluyen el 28 de junio con el cross de menores de Cabezuela.

Valladolid trae una de las principales novedades del calendario, la convocatoria el 22 de agosto del Triatlón MD Emedé, que está previsto celebrar en la capital pucelana y que se convierte en el tercer media distancia de Castilla y León. Cierra unas semanas en las que la actividad de triatlón se concentra en Valladolid, con Desafío Castilla y León, en Medina de Rioseco, el 9 de agosto, con el título regional en liza, y solo una semana después, el 16 de agosto, el Triatlón Sprint de Valladolid, decano de estas pruebas en la comunidad. Las citas vallisoletanas incluyen, también, el 20 de junio, el Desafío Kids, con prueba de promoción, en Medina de Rioseco, y el duatlón cross de menores Pinar de Antequera, que cerrará el año entre octubre y noviembre.

En Zamora, se vuelve a contar con el triatlón sprint, que se disputa el 6 de junio, y que ha vuelto a ser elegido Campeonato de Castilla y León.