Soria participa en Collioure en homenaje de Aula Juan de Mairena a Machado

Miércoles, 25 Febrero 2026 07:39

El Aula Juan de Mairena 2026 ha celebrado una asamblea ordinaria el pasado 23 de febrero en la localidad francesa de Collioure, lugar de memoria imprescindible para la figura de Antonio Machado, con la participación de representantes de la Red de Ciudades Machadianas, procedentes de Madrid, Segovia, Soria, Baeza y Barcelona.

La jornada ha reunido a expertos, representantes institucionales y entidades culturales en torno a la vida, la obra y el legado del poeta, en un enclave cargado de simbolismo.

Entre las ponencias más destacadas se encontró la del escritor y periodista Carlos Aganzo, quien ofreció una sugerente reflexión sobre la relación de Machado con Francia y el significado del exilio en su trayectoria vital y literaria.

Asimismo, los asistentes pudieron conocer de primera mano la importante labor que desarrolla la Fundación Antonio Machado de Collioure en la recuperación, conservación y difusión de la memoria del que es considerado uno de los poetas españoles más universales.

En este contexto, Monique Alonso, una de las fundadoras de la entidad, explicó con gran sensibilidad la estancia de Antonio Machado y su familia en Collioure, desde su llegada a finales de enero de 1939 hasta su fallecimiento el 22 de febrero de ese mismo año.

El momento más emotivo de la jornada tuvo lugar con la entrega del Premio Juan de Mairena a Monique Alonso, en reconocimiento a su compromiso personal y constante con la preservación de la memoria machadiana.

Visiblemente emocionada, Alonso agradeció el galardón de todo corazón.

Como broche final a la sesión de la mañana, el alcalde de Collioure le hizo entrega de la Medalla de Oro de la ciudad, en un acto cargado de simbolismo y reconocimiento institucional.

Por la tarde, los participantes tuvieron la oportunidad de realizar una visita cultural al Castillo Real de Collioure y al Espacio Machado, ubicado en la antigua pensión Bougnol-Quintana, último refugio del poeta, completando así una jornada marcada por la memoria, la cultura y la emoción compartida.



Las ciudades machadianas también celebraron su asamblea general ordinaria en la que el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé Carol, actuó como presidente saliente y realizó un balance de los hitos más importantes del año para la Red, destacando la consolidación de iniciativas compartidas en torno a la figura de Antonio Machado.

Tras su intervención, pasó el testigo al alcalde de Collioure, Guy Llobet, quien expresó su deseo de seguir desarrollando nuevos proyectos aprovechando el buen momento y el sólido clima de cooperación entre todas las ciudades de la red, así como fortalecer aún más la difusión cultural y turística.

Asimismo, y aprovechando su estancia en Collioure, los miembros de la Red de Ciudades Machadianas participaron en los actos de homenaje a Antonio Machado celebrados el domingo 22 de febrero, organizados por la Fundación Antonio Machado de Collioure.

Dichos actos contaron con la presencia del Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, subrayando la dimensión institucional, histórica y simbólica de este homenaje al poeta en el lugar donde reposan sus restos.

La Red de Ciudades Machadianas, constituida con el objetivo de preservar, difundir y poner en valor el legado de Antonio Machado desde una perspectiva cultural, educativa y patrimonial, agrupa a aquellas ciudades vinculadas de manera significativa a la vida y obra del poeta.

A través de iniciativas conjuntas como el Aula Juan de Mairena, la Red refuerza la cooperación entre territorios y consolida un proyecto común en torno a una de las figuras esenciales de la literatura española contemporánea.