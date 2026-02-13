Evacuada una residencia de mayores en Valladolid por una inundación

Viernes, 13 Febrero 2026 21:20

Medios de distintas administraciones han colaborado este viernes en la evacuación de una residencia de personas mayores a causa de una inundación en Aldeamayor de San Martín (Valladolid).

La Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, junto con agentes medioambientales con varias motobombas, los bomberos de la Diputación de Valladolid, voluntarios de Protección Civil de Olmedo y La Cistérniga, agentes de la Guardia Civil y personal de Cruz Roja han colaborado hoy en la evacuación de los internos de una residencia de mayores situada junto a la Avenida de las Navas, en Aldeamayor de San Martín (Valladolid), operativo bajo la dirección del Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

La intervención se ha producido tras recibirse en el 1-1-2 una llamada de la directora del centro a las 11:35 horas que informaba de la inundación del patio y parte de las instalaciones de la residencia ante la imposibilidad de las arquetas de evacuar agua.

Ha informado además de que en la residencia se encontraban alojadas 45 personas, de ellas 23 con movilidad reducida.

Ante la situación, se ha procedido posteriormente al desalojo de los internos, que han sido recogidos por familiares, personas cercanas, o trasladados a otras residencias para personas mayores.

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha desplazado al lugar para seguir las labores de evacuación.