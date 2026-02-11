UGT se moviliza para mejorar "injustas condiciones laborales" en transporte sanitario

UGT ha denunciado que los trabajadores del transporte sanitario de Castilla y León llevan demasiado tiempo soportando condiciones laborales injustas, salarios insuficientes y una falta de reconocimiento que no se corresponde con la responsabilidad y la dureza del trabajo que realizan a diario.

Ese malestar es real, es legítimo y merece ser escuchado sin filtros ni utilización interesada, según ha resaltado en un comunicado.

Por eso, el sindicato ha reconocido que entiende el enfado del conjunto de los trabajadores, comparte muchas reivindicaciones y reconoce la legitimidad de la protesta a la que se ha sumado hoy para exigir mejores condiciones laborales para el sector.

Estos años atrás UGT ha optado por una línea sindical basada en la negociación colectiva, la defensa jurídica y el diálogo institucional como herramientas prioritarias paramejorar las condiciones del sector.

Según Marta Vian, secretaria del sector del transporte sanitario de UGT SP CyL, “esa ha sido la forma de trabajar del sindicato, siempre pensando en obtener avances reales y sostenibles, no titulares momentáneos. Y creemos que explicarlo es respetar la inteligencia de los trabajadores”.

Precisamente por coherencia, antes de llamar a movilizaciones, UGT solicitó una reunión institucional con la Administración sanitaria que se celebró con la gerente regional de Salud, la directora general de Asistencia Sanitaria y el secretario general de la Consejería de Sanidad.

En ella trasladaron de forma clara dos exigencias fundamentales del sector: la no renovación de la actual licitación del transporte sanitario, que perpetúa un modelo claramente insuficiente. Y la creación de la categoría profesional de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en Sacyl, una reivindicación histórica y justa.

El resultado, según Vian, “fue que no hubo compromisos firmes, solo buenas palabras y declaraciones de intención, condicionadas además por el contexto electoral. Y eso, lejos de tranquilizarnos, confirma que la presión social y sindical sigue siendo necesaria”

Durante un tiempo, desde UGT trataron de responder a críticas, ataques y desinformaciones con comunicados y contrainformación.

Sin embargo, la experiencia ha terminado demostrando a la organización sindical que esa dinámica no ha beneficiado al colectivo, ni ha mejorado la unidad entre los trabajadores.

En consecuencia, a partir de ahora, el sindicato asegura que no va a entrar “en guerras sindicales ni a responder a provocaciones y va tratar de poner el foco exclusivamente en losderechos del sector y la unidad de los trabajadores, estén donde estén y voten a quien voten”.

En definitiva, UGT ha calificado de legítimas todas las formas de movilización que nacen del hartazgo del sector y por eso se adhiere a la movilización autonómica convocada hoy 11 de febrero en Valladolid y cuyo recorrido finalizará en el centro de emergencias sanitarias, en calle Hospital Militar y se iniciará en torno a las 11:30 horas.