ASAJA Soria plantea una agencia independiente para controlar importaciones a Europa

Miércoles, 11 Febrero 2026 15:03

ASAJA Soria ha propuesto la creación de una agencia independiente para el control de las importaciones a Europa.

El Parlamento Europeo ha aprobado, este martes, una serie de medidas destinadas a la protección del sector agrícola europeo; tanto frente a una entrada de productos importados superior a lo previsto como en caso de caída abrupta de precios en productos sensibles como el pollo, la carne de vacuno, el azúcar, los huevos o los cítricos.

Independientemente de los aspectos técnicos de estas cláusulas aprobadas, la realidad es que desde el sector no se creen su aplicación.

Esta desconfianza se basa empíricamente en que otros contingentes y medidas se han superado y no han supuesto el desencadenamiento de las medidas de salvaguarda o cuando se han puesto en marcha estas medias han llegado después de la crisis ya desatada y la lesión permanente en tejido productivo.

Así que de poco sirve, o de nada, que este martes el Parlamento Europeo haya aprobado que las cláusulas se activarían en un plazo de 21 días cuando los productos afectados superen el 5 por ciento de lo importado en los tres años anteriores o si los precios caen por debajo del 5 por ciento, ha señalado Asaja.

En la actualidad, solamente el 1 por ciento de las importaciones es controlado efectivamente o la cadena de denuncia es lenta o no da lugar.

Por cierto, otra cadena que no funciona es la de la Ley Alimentaria, aunque esto es harina de otro costal, ha señalado la organización profesional agraria.

Por ello, desde ASAJA Soria han estimado que una fórmula que permita restaurar confianza en los agricultores y ganaderos es que sean ellos mismos quienes participen en los procesos de control e inspección, a través de la constitución de un órgano o agencia público-privada o privada, con autorización para poder contabilizar entradas y capacidad de denuncia inmediata y automática a la autoridad competente para la ratificación oficial de los casos que se pudieran denunciar; desencadenando automáticamente las medida de salvaguardia previstas y la reclamación oportuna de resarcimiento de daños a los productores españoles afectados.

En la actualidad las competencias son del MAPA, coordinadamente con la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta idea, en estos días en que todos los partidos políticos andan de precampaña, esperemos sea incorporada a los programas en los ámbitos competenciales oportunos.

En opinión de ASAJA Soria, no se pueden abordar todos los acuerdos anunciados, el último esta semana con Australia, sin las correspondientes cláusulas de reciprocidad y salvaguarda y lo que es muy importante: sin contar con la confianza del sector.

ASAJA ha recordado que la aprobación de estas medias no impide continuar con nuestra denuncia de la legalidad, como ha ocurrido con el acuerdo de MERCOSUR suspendido hasta conocer el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE, el pasado 21 de enero, tras la protesta de agricultores y ganaderos del día anterior convocada por COPA COGECA y en la que participó ASAJA.