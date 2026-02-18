La CHD mantiene dos puntos en alerta roja en el Duero soriano

Miércoles, 18 Febrero 2026 09:14

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene este miércoles dos puntos en el cauce del río Duero, en la provincia, con alerta roja.

Se trata una jornada más de la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, donde esta jornada, a primera hora, el caudal era de 85,57 metros cúbicos por segundo, menor que el de ayer, que superaba los 100 m3/segundo.

El segunto punto en alerta roja es Navapalos, con 20,50 metros cúbicos por segundo, aunque con tendencia descendente en el cauce.

Además hay dos puntos en alerta amarilla en el Duero a su paso por la provincia.

El primero se encuentra en Garray, con un caudal de 101,52 metros cúbicos por segundo, y el segundo en Gormaz, con 161,88 metros cúbicos por segundo. En este último caso la tendencia del caudal es descendente.