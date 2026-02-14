Langa de Duero amanece anegada por el Duero sin aviso oficial

Sábado, 14 Febrero 2026 18:54

El alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés, ha denunciado que su municipio ha amanecido este sábado anegado de agua, por el desbordamiento del rio Duero, sin que la administración responsable advirtiese del peligro.

“Nadie nos había comunicado esta fuerza crecida. Y para nosotros es una mala sorpresa amanecer así en Langa de Duero. Tenemos mucha incertidumbre, creemos que no ha habido previsión, nadie nos ha llamado ni dice nada”, ha denunciado.

El río Duero ha llegado a las puertas de las viviendas de Langa de Duero.

El desbordamiento del río Duero ha anegado las instalaciones deportivas y ha llegado hasta la depuradora.

“Deberiamos estar más pendientes de lo que hacemos todas las administraciones. Lo único que veo es que no ha habido nada de planificación. Llevamos un montón de días como sube el Duero y se tenía que haber hecho preventivos y anteriormente haber ido liberando agua con un flujo más pequeño y no esperar a que el pantano esté a más del 90 por ciento para empezar a soltar agua, sobrepasando los 100 metros cúbicos”, ha denunciado.

Andrés ha señalado que la estación de medición del caudal del Duero a su paso por Gormaz superaba los 270 metros cúbicos por segundo.

“Se debía haber hecho una planificación mejor. E intentar aliviar los pantanos para no esperar que estén al máximo y soltar a lo bruto y ahora que tengamos estos problemas”, ha reiterado.

El alcalde de Langa de Duero ha mostrado su malestar por no haber sido avisado o por algún comunicado.