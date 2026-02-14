La coalición En Común recurren su exclusión de debates electorales por televisión

Sábado, 14 Febrero 2026 19:06

La coalición En Común ha presentado hoy un recurso contra la decisión de la Junta electoral de Castilla y León de excluir a su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, de los debates televisivos.

La plataforma conformada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo ha demandado en un comunicado representación en los programas que se van a producir el 5 y el 10 de marzo, en los que participarán PSOE, PP y Vox.



El candidato de la coalición, Juan Gascón, ha sido contundente: “Excluirnos no es solo una decisión administrativa, es una decisión política para que no se escuche que hay alternativa. Quieren un debate cómodo donde no se hable de las macrogranjas, del abandono de nuestros pueblos o de la especulación con la vivienda. Defender lo común es también defender el derecho de los castellanos y leoneses a conocer todas las propuestas de gobierno”.



Gascón ha citado el ejemplo de otras comunidades,, como Aragón o Extremadura, donde se ha apostado por modelos plurales.

“Castilla y León no puede ser menos que nadie. Si hay voluntad política, hay espacio para la pluralidad. No pedimos un privilegio, pedimos respeto para los miles de votantes que esperan que alguien lleve su voz a las Cortes y a la Junta”, ha afirmado Gascón.



La coalición En Común ha reclamado en un comunicado un debate en el que participen, al menos, las formaciones políticas con representación en las Cortes de Castilla y León.



La plataforma ha estimado que se debe garantizar el pluralismo político y permitir que la ciudadanía conozca el conjunto de propuestas que se presentan a las elecciones.

A su juicio, limitar los debates a una selección reducida de fuerzas “no refleja la realidad política de la Comunidad y empobrece la calidad democrática y su expresión”.



Izquierda Unida también ha defendido que su formación es una fuerza política representativa que concurrió a las anteriores elecciones autonómicas de Castilla y León (2022) en la coalición Unidas Podemos, en la que obtuvo un 5,08 por ciento de los votos.

En las últimas elecciones celebradas en la comunidad, las del Parlamento Europeo, Izquierda Unida concurrió en la coalición Sumar, la cual obtuvo un 6,99 por ciento. En ambas ocasiones supera el 5% de voto.



La organización ha anunciado que propondrá reformar el sistema de debates para garantizar que, al menos, uno de los encuentros electorales incluya también a aquellas candidaturas que, aunque estén fuera de las Cortes, hayan alcanzado previamente un 3 por ciento de votos en las circunscripciones donde se presentan.

Denuncian que los criterios actuales están "desconectados de la realidad social".

“Nosotros vamos a seguir en las calles, en las plazas y en cada comarca, pero no vamos a permitir que se hurte a la ciudadanía el derecho a un contraste de ideas real. Castilla y León ya ha cambiado y los debates deben reflejar ese cambio”, ha concluido Gascón.



La coalición En Común ha defendido en su comunicado el pluralismo político como requisito esencial para fortalecer la democracia en Castilla y León y ha asegurado que trasladará esta propuesta a la Junta Electoral central y a los medios de comunicación.

Con ello buscan que se valore la posibilidad de que Gascón esté presente en los debates representando a la coalición.