Podemos CyL incorpora propuestas de Amnistía Internacional para elecciones del 15 de marzo

Jueves, 05 Febrero 2026 08:26

Podemos-Alianza Verde ha decidido incorporar las propuetas de Amnistia Internacional para su programa electoral de las autonómicas de marzo.

Miguel Ángel Llamas, candidato de la coalición Podemos – Alianza Verde para las elecciones autonómicas de Castilla y León, ha mantenido un encuentro con representantes de Amnistía Internacional, organización global e independiente que actúa contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en todo el mundo.

En la reunión, que ha tenido lugar esta semana en Valladolid, Amnistía Internacional ha solicitado un compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos en el ejercicio de las competencias propias de la Comunidad de Castilla y León y de su acción exterior.

Además, la organización especializada en la defensa de los derechos humanos ha trasladado un diagnóstico completo y una serie de propuestas en materias como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, la infancia migrante, la violencia sexual, el derecho al aborto, la crisis climática, los derechos LGTBI+ o la memoria histórica.

Llamas se ha comprometido a incorporar las propuestas de Amnistía Internacional al programa electoral de la coalición y ha agradecido la incasable labor de las personas y las organizaciones que, como Amnistía Internacional, luchan por los derechos humanos en todo el mundo.

De acuerdo con Llamas, “la coalición Podemos – Alianza Verde va a centrar todos sus esfuerzos de cara a las próximas elecciones en defender y garantizar los derechos sociales. Queremos que toda la sociedad castellana y leonesa tenga conciencia de la importancia de las competencias autonómicas en este ámbito. Y estamos trabajando muy duro para demostrar que somos la opción electoral que defiende los derechos con más determinación y valentía para frenar a las derechas”.