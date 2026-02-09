Más de 70 pediatras de Atención Primaria celebran su reunión anual

Lunes, 09 Febrero 2026 12:23

Más de 70 pediatras se han dado cita en Valladolid, con motivo de la celebración de la Reunión Anual de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL), que ha tenido lugar el 6 de febrero en el Anfiteatro López Prieto de la Facultad de Medicina de la capital pucelana.

La inauguración ha corrido a cargo del decano de la facultad, Eduardo Arranz Sanz y la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización del SACYL, Silvia Fernández Calderón.

Se trata de la reunión científica anual en la que los pediatras de Atención Primaria y médicos residentes de Pediatría de Castilla y León se actualizan en patologías como la obesidad infantil y el manejo inicial de las urgencias en el centro de salud, además de profundizar en el conocimiento de otras formas de funcionamiento mental en los niños y adolescentes desde la perspectiva de la Psicología.

Además, este año ha coincidido con el 25º aniversario de la sociedad castellanoleonesa.

Este cuarto de siglo marca un hito en la trayectoria de la asociación, fundada con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y las condiciones profesionales de los pediatras de Atención Primaria en las provincias de la comunidad, fomentar la formación continuada y promover la participación de estos especialistas en las decisiones sanitarias que afectan a su trabajo diario. A lo largo de estos 25 años, la sociedad ha contribuido a consolidar un espacio de encuentro, reflexión y actualización clínica que apoya la práctica médica cotidiana y refuerza el papel de la pediatría dentro de la Atención Primaria en Castilla y León.

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León (APAPCYL)

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León se constituye como una asociación de pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos, que representa a más de 300 pediatras de AP en la comunidad de Castilla y León y que está federada dentro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

En su seno se encuentran diferentes Grupos de Trabajo sobre diversas materias: Formación y Docencia, Profesional, Técnicas de Diagnóstico Rápido, TDAH, Educación para la Salud, Pediatría Social y Comunitaria y PAPenRED. Los objetivos principales de la Asociación son: promover el desarrollo de la Pediatría en la Atención Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y ejercer la docencia sobre Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado (Médicos Residentes de Pediatría, Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria), fomentar y ejercer la investigación, coordinar los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los problemas e inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los intereses de sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos (Administraciones Públicas Sanitarias y Docentes u otros órganos o entidades autonómicas), y coordinar con otras asociaciones similares actividades y proyectos encaminados a la mejora de la Pediatría en Atención Primaria.

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación de Asociaciones de Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos, que representa a más de 5.300 pediatras de AP en el estado español.

En su seno se encuentran diferentes Grupos de Trabajo sobre diversas materias (Grupo de Prevención en la Infancia y Adolescencia, Grupo de Vías Respiratorias, Pediatría Basada en la Evidencia, Docencia MIR, Cooperación Internacional, Patología del Sueño infanto-juvenil, Grupo de Investigación, Grupo Profesional, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Grupo de Educación para la Salud, Grupo de Patología Infecciosa, Grupo de Ecografía Clínica Pediátrica, Grupo de Relaciones con Europa y el Grupo de gastro-Nutrición).

Los objetivos principales de esta Asociación son: promover el desarrollo de la Pediatría en la Atención Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y ejercer la docencia sobre Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado (médicos residentes de Pediatría, médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales del ámbito de la Atención Primaria), fomentar y ejercer la investigación, coordinar los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los problemas e inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los intereses de sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos (Administraciones Públicas Sanitarias y Docentes, otros órganos o entidades Nacionales o Internacionales), y coordinar con otras asociaciones similares (regionales, nacionales o internacionales) actividades y proyectos encaminados a la mejora de la Pediatría en Atención Primaria.