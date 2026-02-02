Ágreda publica su programa para los carnavales 2026
El carnaval se celebrará en Ágreda del 12 y 15 de febrero.
Autorizado proyecto para rehabilitar convento Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Ágreda
El jueves el Tío Chinchilla recorrerá las calles de la Villa cantando su tradicional copla acompañado de la charanga y los chiquillos con sus gorros.
El viernes “de los pastores” se celebrará el pregón a cargo de los Quintos de 2008, tras el que se celebrará el tradicional desfile y concurso de pastores zarrones.
El sábado se celebrarán los desfiles y concursos de disfraces para diferentes categorías, comparsas e individuales.
Para finalizar el domingo se celebrará el "Entierro de la Sardina".