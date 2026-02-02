Lunes, 02 Febrero 2026
El Moncayo

Provincia | El Moncayo

Ágreda publica su programa para los carnavales 2026

El carnaval se celebrará en Ágreda del 12 y 15 de febrero. 

El jueves el Tío Chinchilla recorrerá las calles de la Villa cantando su tradicional copla acompañado de la charanga y los chiquillos con sus gorros.

El viernes “de los pastores” se celebrará el pregón a cargo de los Quintos de 2008, tras el que se celebrará el tradicional desfile y concurso de pastores zarrones.

El sábado se celebrarán los desfiles y concursos de disfraces para diferentes categorías, comparsas e individuales.

Para finalizar el domingo se celebrará el "Entierro de la Sardina".

