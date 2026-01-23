El PP de Ágreda insta a negociar cesión del jardín de los marqueses de Paredes

Viernes, 23 Enero 2026 15:27

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ágreda ha instado formalmente al equipo de gobierno a retomar, de manera urgente, las conversaciones con la familia propietaria del histórico Jardín de los Marqueses de Paredes.

Esta iniciativa busca desbloquear la situación de abandono de este espacio emblemático y sentar las bases para su futura recuperación integral.

Desde el Partido Popular han calificado de "imprescindible" establecer un canal de diálogo directo con la propiedad como primer paso administrativo.

Una vez alcanzado un acuerdo o marco de colaboración, los populares han propuesto que el Ayuntamiento impulse la tramitación para declarar el jardín como Bien de Interés Cultural (BIC).

"No podemos permitir que uno de los rincones más singulares de nuestro patrimonio siga deteriorándose por la falta de iniciativa política", han señalado desde el grupo municipal.

"La declaración de BIC no solo otorgaría al jardín el máximo nivel de protección patrimonial, sino que facilitaría el acceso a líneas de subvenciones estatales y autonómicas para su restauración", han reiterado.

El Partido Popular de Ágreda ha subrayado que la recuperación de este "pulmón histórico" supondría un revulsivo turístico y cultural para la localidad, integrando el Jardín de los Marqueses de Paredes en la oferta turística de la Villa de las Tres Culturas.

"Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Ágreda merece recuperar este espacio para el disfrute de sus vecinos y para asegurar que nuestro legado histórico se mantenga vivo para las próximas generaciones", han concluido desde la formación.

Jardín

Es un jardín barroco de propiedad privada situado en Ágreda.

Es conocido por su trazado y proporciones áureas, y se considera un espacio libre protegido por su valor histórico.

Albergó hasta la mitad del siglo pasado un espacio cultural de renombre, con decoración neoclásica y visitada por insignes figuras de la cultura de hace más de un siglo, como José Ortega y Gasset o Antonio Machado, entre otros nombres.