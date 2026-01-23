La Junta amplia autorización ambiental para acería de polígono de Ólvega

Viernes, 23 Enero 2026 08:55

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido autorización ambiental a la empresa Ruguí, dedicada a la actividad de acería en Ólvega, para ampliar los límites de consumo de argón líquido refrigerado y carburo de calcio y generación de polvo de acería.



https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/01/23/pdf/BOCYL-D-23012026-15-12.pdf

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, ha propuesto la modificación de la Orden de 3 de mayo de 2012 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se concedía autorización ambiental a Ruguí Sales, S.A.U. para actividad de acería ubicada en Ólvega (Soria), como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 7.

La modificación MNS 7, consiste en la ampliación de los límites de consumo de argón líquido refrigerado y carburo de calcio y generación de polvo de acería.

Dicha modificación conlleva la modificación de la Orden de 3 de mayo de 2012 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 13 de enero de 2026

La modificación aprobada se refiere al consumo de materias primas, auxiliares y recursos que pasada de 220.000 metros cúbicos a 300.000 metros cúbicos, en el caso del argón, y de 123,5 toneladas a 180 toneladas, en el caso del carburo cálcico

La actividad de Ruguí consiste en la fundición de acero para la fabricación posterior de “palanquillas”, y utiliza como materia prima principal “chatarra” límpia, exenta de aceites, polímeros u otros compuestos orgánicos, así como de material radiactivo.

La capacidad de tratamiento será de unas 208.333 toneladas.