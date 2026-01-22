Ágreda abre nueva temporada de teatro con "Pájaros en la cabeza"

Una nueva temporada de teatro comienza este sábado en Ágreda con la representación de la obra “Pájaros en la cabeza”. Será a ñas ocho de la tarde en "El Fuerte"

La compañía aragonesa Le Plató de Teatro presenta 'Pájaros en la cabeza'; una obra escrita y dirigida por Rafael Campos e interpretada por Marissa Nolla y Carmen Marín, que encarnan a dos mujeres que se ven obligadas a compartir un encierro por accidente, dos temperamentos que siguen chocando después de una vida compartida desde la que contemplan el paso del tiempo como un paisaje con todos los colores del otoño, con sus claros del bosque y sus frondas oscuras.

Pájaros en la cabeza es una frase que expresa en el habla popular los sueños imposibles, o los deseos fantásticos, o la falta de sentido común para la vida normal. También los vuelos más extraños de la imaginación desbocada. Dos mujeres se ven obligadas a compartir un encierro por accidente.

En ese tiempo y en ese lugar surge un equívoco cuyo desconcierto se desvela al final, cuando acaba por fin ese claustro involuntario.

Amigas desde la primera juventud, luego fueron cómplices, cuando eran ya no tan jóvenes y atravesaron a la vez sus épocas más turbulentas.

Más tarde una de las dos tuvo eso que suele llamarse éxito: fama, dinero... y la otra trabajó para ella: como amiga, empleada, secretaria, representante, consejera, etc.

A lo largo de la función, iremos conociendo pormenores de sus vidas, sus inicios y sus momentos más importantes compartidos, hasta llegar al momento presente, desde el que contemplan el paso del tiempo como un paisaje con todos los colores del otoño, con sus claros del bosque y sus frondas oscuras.

Dos temperamentos que siguen chocando después de una vida compartida. Dos personas que han ido aprendiendo a quererse a su manera, algo extraña: cruel a veces, tierna en ocasiones, cómica en otras cosas, pero siempre firme.

Dos mujeres en un momento importante de sus vidas, hablándose desde una orilla a la otra del mismo río, la vida que han compartido.

En estas pequeñas disputas y otras igual de jocosas, más alguna que otra melancolía que se cuela entre las pausas como esos pequeños silencios que se toma el tiempo para respirar, ahí andan las dos amigas, jefa y empleada, consejeras mutuas de consejos inútiles, compañeras de vida, y sin embargo, amigas. Esperando que alguien venga y les abra la puerta al mundo exterior.