El tramo Ágreda-Tarazona, licitación en 2026, con demora de tres años

Jueves, 08 Enero 2026 19:08

En materia de infraestructuras viarias, el PSOE de Soria centra sus ambiciones en 2026 en ver licitado el tramo Ágreda-Tarazona, que el próximo mes de marzo cumple tres años con el proyecto definitivo aprobado.

En estos momentos hay dos tramos en ejecución en el corredor oeste-este que atraviesa la provincia: el Langa-Aranda (A-11) y la Fuensáuco-Villar del Campo (A-15), cuya apertura está prevista para 2028 o 2029.

Para 2026, el senador socialista Javier Antón ha deseado que se tengan noticias para posibles licitaciones en tramo Ágreda-Tarazona.

El Gobierno de España lleva casi tres años pendiente de habilitar partida presupuestaria para la licitación de este tramo, cuyo coste alcanza los 66 millones para 8,9 kilómetros de trazado.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó en agosto de 2022 provisionalmente el proyecto de trazado de este tramo que discurre en sus 3 primeros kilómetros por el término municipal de Ágreda, en la provincia de Soria, y el resto por el término municipal de Tarazona, (provincia de Zaragoza), finalizando en el enlace con dicho término municipal.

El trazado ha impuesto la necesidad de proyectar un total de 10 estructuras (4 pasos inferiores, 5 pasos superiores y un acueducto) para salvar los accidentes geográficos existentes, permitir la permeabilidad de la traza, reponer canales de riego, o impedir que se vean afectados los servicios y propiedades que actualmente se encuentran en la zona de implantación de la carretera.

El proyecto fue aprobado definitivamente en marzo de 2023, fecha desde que el Gobierno podía haber dado el paso para iniciar la tramitación de la licitación de las obras.

Han pasado 18 años desde que se inauguró la circunvalación de Ágreda, el primer y, de momento, el único de los tramos ejecutados de la autovía de Navarra en la provincia de Soria.

Culminada hace una década la A-15 entre Medinaceli y Soria capital, el Gobierno de España trabaja para reimpulsar la construcción de esta autovía rumbo a Navarra.

La mayoría de los tramos pendientes se encuentra en tramitación después de siete años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Comenzando desde Soria en dirección norte: se redacta (actualiza) el proyecto del tramo Los Rábanos-Fuensaúco (17 km); se encuentra en obras el tramo Fuensaúco-Villar del Campo (15 km); se redacta el proyecto del tramo Villar del Campo-Ágreda oeste (19 km); está abierta al tráfico la variante de Ágreda (5 km); se encuentra con el proyecto aprobado y la obra pendiente de licitar el tramo Ágreda este-Tarazona (9 km); y tiene el proyecto pendiente de licitar el tramo Tarazona-límite provincial con Navarra (7,5 km).