Los Reyes Magos agradecen acogida a vecinos de Ágreda

Miércoles, 07 Enero 2026 07:58

Los Reyes Magos ya están de regreso a Oriente y en su viaje han mostrado agradecimiento a los vecinos de Ágreda por su acogida en la Cabalgata, donde se han sentido queridos.

Los Reyes Magos han dirigido una carta al Ayuntamiento de la Villa de las Tres Culturas, en la que muestran su “agradecimiento infinito” por la numerosa participación en la Cabalgata de Reyes.

En la misma han colaborado las asociaciones de la Tercera Edad, Mujeres del Moncayo, AJA, AMPA IES, AMPA Colegio, Cruz Roja, Bomberos, Correos, Quintos del 76 y 2008 , voluntari@s y a los niños y mayores que han ido acompañando en el recorrido.

"Pese al frío polar que nos trajo el oso y sus esquimales, allí estuvisteis dando lo mejor de cada uno para hacer felices a grandes y pequeños que son el futuro y la mayor riqueza de Ágreda””, han resaltado.

Los Reyes Magos han reconocido que el esfuerzo y las muchas horas de trabajo durante meses se han visto reflejados en las espectaculares carrozas ambientadas con temática infantil.

“No nos queremos olvidar de todas las personas que dejan desinteresadamente sus naves, cocheras, vehículos, animales y mercado, para que todo esto se haga realidad”, han resaltado.

Además han agradecido a la parroquiapor preparar actos y celebraciones que hacen estos días más entrañables y emotivos.

“Un placer contar con la Banda Municipal , Coral y Orquesta que siempre nos acompañan en los momentos más entrañables”, han continuado.

Y como no, hsn agradecido a todos los trabajadores municipales que han sabido estar a la altura para que todo transcurriera con normalidad, estando pendientes para que todo resultara a la perfección, con la ayuda de la Guardia Civil.

“Ágreda tiene la suerte de tener a los mejores vecinos que se pueda desear, que colaboran y trabajan para mantener el pueblo unido y que nuestras tradiciones no se pierdan. Brindemos para que la energía de nuestro pueblo no se detenga y que cada proyecto, por pequeño que sea, nos encuentre unidos, trabajando codo a codo”, han concluido en su misiva.