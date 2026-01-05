Lunes, 05 Enero 2026
Éxito de participación, en Ágreda, en las Rotondaolimpiadas

Las Rotondaolimpiadas han sido todo un éxito en Ágreda y han reunido a más de 100 personas a lo largo de la jornada en un ambiente cercano y festivo.

Vecinos de toda la redonda se acercaron para participar en los distintos torneos y actividades organizadas.

Desde la organización se ha agradecido en un comunicado la implicación de los participantes y el gran apoyo del pueblo, que han hecho posible una jornada marcada por la convivencia y las ganas de disfrutar.

También han mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Ágreda y a la familia Cacho.

