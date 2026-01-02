Ágreda recibe al Paje Real antes de la Cabalgata de Reyes

Viernes, 02 Enero 2026 13:58

El Ayuntamiento de Ágreda continúa con sus actividades para las fiestas navideñas. Y estos primeros días del Nuevo Año, se prevé la visita al Cartero Real, además de juegos y torneos, concierto benéfico y la tradicional cabalgata de Reyes.

Viernes 2 de enero

Centro Cívico de 17:30 a 20:30h, Visita del Cartero Real

Palacio de los Castejón, 20:00 horas. La Tierra de Alvargonzález en versión de La Barraca, y Tiempo de Navidad, a cargo de Poesía Necesaria

Sábado 3 de enero

Centro Cívico, Rotondaolimpiada y Rotonda fest. Juegos y torneos para todas las edades y para terminar música con DJs.

Domingo 4 de enero

Centro cívico a las 19:00h Concierto Benéfico del grupo de folklore aragonés “Oteros del Cid”

Lunes 5 de enero

19:00 horas. Tradicional Cabalgata de Reyes que recorrerá las calles de la Villa hasta la Plaza Mayor