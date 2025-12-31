Ganadores de concurso de Belenes y San Silvestre en Ágreda
Agreda ha concedido los premios del concurso de Belenes. Todos ellos son resultado de la dedicación y el tiempo para su realilización.
Los ganadores de este año han sido:
Primer premio: Javier Cacho López
Segundo premio: Carlos Aroz Rubio
Tercer premio: Parroquia Virgen de los Milagros
En esta mañana se ha celebrado una nueva edición de la carrera San silvestre con gran participación de corredores, reparto de chocolate y regalos para alegrar el final de año.
Ganadores infantiles: Víctor Quílez y Carlotta Sánchez.
Ganadores: Daniel Ruiz y Zaira García.