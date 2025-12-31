Ganadores de concurso de Belenes y San Silvestre en Ágreda

Miércoles, 31 Diciembre 2025 20:16

Agreda ha concedido los premios del concurso de Belenes. Todos ellos son resultado de la dedicación y el tiempo para su realilización.

Los ganadores de este año han sido:

Primer premio: Javier Cacho López

Segundo premio: Carlos Aroz Rubio

Tercer premio: Parroquia Virgen de los Milagros

En esta mañana se ha celebrado una nueva edición de la carrera San silvestre con gran participación de corredores, reparto de chocolate y regalos para alegrar el final de año.

Ganadores infantiles: Víctor Quílez y Carlotta Sánchez.

Ganadores: Daniel Ruiz y Zaira García.