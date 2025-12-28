Los villancicos unen a ocho pueblos en encuentro en Valdelagua del Cerro

Domingo, 28 Diciembre 2025 09:43

Valdelagua del Cerro ha acogido con emoción la octava edición del Encuentro de Villancicos, en el que se han dado cita diez coros de pueblos de las comarcas del Moncayo y Gómara.

El encuentro ha sido un año más un canto al espíritu de unión del mundo rural, una celebración de las raíces, de las tradiciones y de la esperanza que late en cada rincón de la provincia.

“Que esta edición sea un homenaje a quienes cantaron antes, una celebración del presente que compartimos y una promesa de futuro para nuestros pueblos”, ha deseado el Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro.

La programación ha comenzado a las 17:00 horas con una visita guiada a la iglesia de Santa María Magdalena, una oportunidad única para conocer y poner en valor el patrimonio histórico de Valdelagua del Cerro.

A continuación, a las 18:00 horas, ha tenido lugar el Encuentro de Villancicos, eje central de la jornada, donde la música tradicional ha vuelto a unir voces, pueblos y generaciones, con el siguiente programa:

Monteagudo de las Vicarias “SOY UN POBRE PASTORCILLO”

Gómara “IMMANUEL”

Serón de Nágima “ARRE BORRIQUITO”

Coro Virgen de Olmacedo de Ólvega “ES NAVIDAD”

Coral y Orquesta Villa de Ágreda, “EL NACIMIENTO” (A. Ramírez)

Trovadores de La Paz (Olvega) “CANCIÓN DE AMOR”

Matalebreras, “LAS PALMERAS DE MI TIERRA”

Noviercas, “YA VIENE LA VIEJA”

Pozalmuro, “UN AÑO MÁS” (Mecano)

Valdelagua del Cerro, “FRÍO Y NIEVE” (Gonzalo Mazarrasa)

20:00 “CANTANDO Y CONTANDO”

Tras los villancicos, los asistentes han podido disfrutar de un encuentro musical, que ha dado paso a un ambiente distendido y participativo, acompañado de un ágape popular, pensado para compartir y convivir..