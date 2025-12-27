Ólvega acoge las torrezno-campanadas, con Paco Pil y Malena Gracia como padrinos

Sábado, 27 Diciembre 2025 14:15

Ólvega ha despedido este sábado el año 2025 de una forma muy especial y con mucho sabor a torrezno de Soria.

La Plaza Emiliano Revilla de la Villa del Moncayo se ha convertido al mediodía de este sábado en el escenario de “Feliz Año Torrezno Nuevo”, una cita para celebrar las tradicionales campanadas… al ritmo del Torrezno de Soria, organizada por la Marca de Garantía Torrezno de Soria IGP

Ha sido a las 12:00 horas cuando vecinos y visitantes han participado en estas campanadas con torreznos de Soria, en lugar de las tradicionales uvas, y con Malena Gracía y Paco Pil como maestros de ceremonia.

La convocatoria se ha vivido con un ambiente festivo, con música en directo, animación y la participación de artistas como Paco Pil & Brisa Play, Malena Gracia, Ángela Viamonte, Raquel Álvarez e Innov-Action,

Por tercer año consecutivo Soria ha propuesto esta particular despedida del año con sus ya afamadas Torrezno-Campanadas.

Un millar de raciones se han repartido para las personas que se han querido acercar hasta Ólvega.

La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el Ayuntamiento de Ólvega han querido reivindicar este encuentro entre amigos, vecinos, compañeros, etc.

Juanjo Delgado, gerente de la marca de garantía del Torrezno de Soria y uno de los impulsores de la iniciativa, ha resaltado que esta convocatoria se "ha convertido en toda una tradición".

Delgado ha resaltado el impacto nacional de esta jornada festiva en la que este año se ha apostado por Ólvega, localidad que tiene un gran peso porque cuenta con uno de los productores de la Marca de Garantía, y también por su población y por su ubicación, limítrofe a Navarra, La Rioja y Aragón.

Ólvega acogerá el próximo sábado 27 de diciembre sus tradicionales campanadas con torreznos. “Feliz Torrezno Nuevo” celebra su tercera edición en la plaza de Emiliano Revilla que contará con la presencia del presidente de la Marca de Garantía Torrezno de Soria IGP, Samuel Moreno, el director técnico de la Marca de Garantía, Juanjo Delgado, la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, entre otras personalidades.

El evento comenzará a las 10:45 h con el reparto de mil raciones de Torrezno de Soria mientras que las campanadas serán a las 12.00 horas con la colaboración de Paco Pil y Malena Gracia como padrino y madrina del evento.

Como ha explicado Delgado “se ha apostado por Ólvega, localidad que tiene un gran peso porque cuenta con uno de los productores de la Marca de Garantía, y también por su población y por su ubicación.

La Indicación Geográfica Protegida Torrezno de Soria estará presente en la próxima edición del Salón Gourmets, prevista del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid, para enseñar la calidad de su producto.