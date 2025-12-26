Ágreda despide 2025 con una completa guía cultural y de ocio

Viernes, 26 Diciembre 2025 15:36

Ágreda ofrece una completa guía cultural y de ocio para despedir 2025, con música y deporte, entre otras actividades.

Viernes 26, Palacio de los Castejón 20:00h, concierto de Navidad, Coral u Orquesta “Villa de Ágreda".

Sábado 27, 1ª San Silvestre Trail Neveros Vertical.

Domingo 28, Teatro El Fuerte, la compañía Teatro Almozandia presenta su versión de la obra “El Cascanueces”

Lunes 29 y martes 30, hinchables para los más pequeños en el Centro Cívico de 17:00 a 20:00h

Lunes 29 y martes 30, Masterclass a cargo de Aarón Ruiz Salón del Palacio de los Castejón

Martes 30, visita a los belenes presentados al concurso. Salida del Ayuntamiento a las 17:00 horas

Miércoles 31, a las 11:00 horas, XVII Carrera San Silvestre, salida desde la Plaza Mayor

Apertura de la sala de Exposiciones Palacio de los Castejón, con las fotografías del VIII Rally Fotográfico y los paneles de 30 aniversario de Proynerso, días 26, 27 y 28 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero