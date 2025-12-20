Proynerso celebra tres décadas en marcha en las que ha financiado 588 proyectos

Proynerso ha financiado 588 proyectos que han finalizado en su comarca de actuación, durante sus tres décadas de funcionamiento.

PROYNERSO ha celebrado su 30 aniversario reafirmando su compromiso con el desarrollo rural del noreste de Soria

PROYNERSO, Asociación para el Desarrollo Rural del Noreste de Soria, ha celebrado este sábado su 30 aniversario, con un acto conmemorativo que ha reunido en Ágreda a representantes institucionales, agentes del territorio, población local y personas vinculadas a la trayectoria del grupo a lo largo de estas tres décadas.

La jornada se ha abierto con la recepción de asistentes y un café de bienvenida, seguida de la inauguración de la exposición “Un camino compartido hacia el desarrollo rural”, que recorre la historia, los proyectos y las personas que han formado parte de PROYNERSO desde su creación.

A las 11:00 horas ha tenido lugar el acto institucional, con la intervención de Elia Jiménez Hernández, presidenta de PROYNERSO, en representación de la junta directiva, y de Ana Ruiz Rodrigo, gerente de la entidad, en nombre del equipo técnico.

Durante el acto se ha proyectado el vídeo conmemorativo “30 aniversario de PROYNERSO: origen, territorio y personas”, que ha puesto en valor la evolución del territorio y el papel del grupo como motor de desarrollo rural.

La programación ha continuado con la presentación de proyectos transformadores e iniciativas clave impulsadas en el territorio, seguida del coloquio entre jóvenes con la temática “Elegir el pueblo: vivir, volver o quedarse en el medio rural”, un espacio de reflexión compartida sobre presente y futuro del medio rural.

A continuación, se han expuesto los resultados de una dinámica participativa a través de una nube de ideas, desarrollada mediante código QR.

El acto ha incluidfo también una actuación musical del grupo Trigiñuelas, que aportó música tradicional y folclore popular, y se ha cerrado con un cóctel, brindis y clausura, con un menú diseñado por la chef soriana Charo Val, de Ágreda, reconocida por su trayectoria en cocina, catering y gastronomía de autor.

Con esta celebración, PROYNERSO ha celebrado 30 años de trabajo en favor del desarrollo rural, reafirmando su compromiso con el territorio, las personas y los proyectos que contribuyen a mantener vivo el noreste de la provincia de Soria.

