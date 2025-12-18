Valdelagua del Cerro acoge VIII Encuentro de Villancicos de Soria

Jueves, 18 Diciembre 2025 17:34

El VIII Encuentro de Villancicos de Soria se celebrará el próximo 27 de diciembre en Valdelagua del Cerro.



Valdelagua del Cerro ya se prepara para vivir con emoción esta nueva edición del Encuentro de Villancicos, nacido del esfuerzo y la ilusión de tantos pueblos sorianos de las comarcas del campo de Gómara y el Moncayo y que se ha convertido en mucho más que una cita musical.

Es un canto al espíritu de unión del mundo rural, una celebración de las raíces, de las tradiciones y de la esperanza que late en cada rincón de esta tierra.

A lo largo de los años, pueblos como Matalebreras, Noviercas, Pozalmuro, Gómara, Ólvega, Serón de Nágima o Monteagudo de las Vicarías han hecho resonar sus voces llenando las comarcas de vida, de alegría y de comunidad durante estas fiestas navideñas.

“Que esta edición sea un homenaje a quienes cantaron antes, una celebración del presente que compartimos y una promesa de futuro para nuestros pueblos”, ha deseado el Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro.

La cita es a las seis de la tarde del sábado 27 de diciembre.

En la última edición, ocho coros participaron en el encuentro celebrado en Monteagudo de las Vicarías: Matalebreras, Noviercas, Pozalmuro, Valdelagua del Cerro, Gómara, Olvega, Serón de Nágima y Monteagudo.