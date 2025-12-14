La Mancomunidad demanda al Ayuntamiento de Soria por incumplimiento de sus obligaciones

Domingo, 14 Diciembre 2025 10:31

La Mancomunidad de los 150 Pueblos ha interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento de Soria por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones estatutarias durante el periodo en el que le ha correspondido asumir la gestión de la entidad.

Según recogen los estatutos, la presidencia y gestión de la Mancomunidad se reparte por periodos de dos años entre las partes, correspondiendo en los dos últimos ejercicios dicha responsabilidad al Ayuntamiento de Soria.

Durante este tiempo, la Mancomunidad ha reclamado de forma constante el cumplimiento de los acuerdos y el correcto funcionamiento de los órganos de gestión.

Los estatutos establecen la celebración de una comisión mixta mensual, pero sin embargo, en 2024 únicamente se celebraron cinco reuniones y en 2025 tan solo tres, una cifra muy inferior a la establecida.

Desde hace más de 18 meses se viene reclamando una solución a esta situación, sin que haya sido posible alcanzarla debido, según la Mancomunidad, a la dejadez y a la falta de trabajo del Ayuntamiento de Soria.

La última comisión mixta tuvo lugar el pasado 22 de agosto, con la presencia de Luis Rey, en la que se planteó la creación de una mesa negociadora.

Dicha mesa se constituyó finalmente el 7 de noviembre en el Ayuntamiento de Soria, pero pese a que la mesa quedó formalmente creada, el trabajo comprometido no se ha desarrollado, no quedando otra alternativa que acudir a los tribunales, según ha señalado el presidente de la Mancomunidad, Francisco Rodrigo.

El 12 de septiembre se interpuso un recurso de reposición y el 27 de noviembre se presentó la demanda judicial.

Desde la Mancomunidad se ha insistido en que en todo momento existió la posibilidad de alcanzar un acuerdo que hubiera permitido retirar la demanda, algo que finalmente no se produjo.

El presidente de la Mancomunidad, Rodrigo Recio, ha sido contundente al respecto: “No parece que a los socialistas sorianos les interese el mantenimiento de parajes como Pinar Grande, Lubia o Santa Inés, pero siempre están dispuestos a llevarse los beneficios de los aprovechamientos maderables que engordan sus cuentas, sin asumir las contrapartidas más básicas que requieren un mínimo de gestión y de compromiso, que es custodiar los montes”

Asimismo, Rodrigo Recio deja la presidencia de la Mancomunidad de los 150 Pueblos tras dos años intensos, con un balance que ha calificado de muy positivo.

Cierra esta etapa con la intención de haber intentado solucionar un problema histórico entre la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Soria, una relación que, a su juicio, sigue marcada por la falta de lealtad institucional: “Siguen siendo muy malos socios, una cuadrilla muy sospechosa y tirando a peligrosa”.