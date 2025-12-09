Ágreda abre Belén en Casa Consistorial y anuncia programación navideña

Martes, 09 Diciembre 2025 16:27

Ya se puede visitar el Belén situado en el portal del edificio del Ayuntamiento de Ágreda. La programación especial de Navidad comenzará el próximo 14 de diciembre.

Como cada año el Ayuntamiento de Ágreda ha instalado en la entrada de la Casa Consistorial un original Belén.

Se podrá visitar hasta después de las vacaciones navideñas en horario de 10:00 a 19:00 horas.

El Ayuntamiento de Ágreda abrirá la programación especial para celebrar la Navidad el próximo 14 de diciembre con actividades para todos los públicos.

Conciertos, mercados navideños, espectáculos, visitas a belenes y la tradicional San Silvestre formarán parte de estas fiestas.

Programa de Actividades

14 de diciembre

09:30 h– Torneo de Ajedrez “Villa de Ágreda” en el Palacio de los Castejón.

Inscripciones: cdamistadnumancia@gmail.com

20 de diciembre

19:00 h– Pasacalles Navideño con la Banda Chiqui. Salida desde el Palacio de los Castejón.

21 de diciembre

11:00 h a 14:30 h y 16:30 h a 20:30 h – Mercado Navideño en el Salón del Centro Cívico. Bingo benéfico a favor de Pierres a las 19:30 h . Talleres, hinchables y música.

y – Mercado Navideño en el Salón del Centro Cívico.

22 de diciembre

19:00 h– Concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Ágreda en el Salón del Centro Cívico.

24 de diciembre

17:00 h– Tradicional Partido de Voleibol en el Polideportivo.

23, 26 y 27 de diciembre

17:00 h a 20:00 h– Hinchables en el Salón del Centro Cívico.

26 de diciembre

17:00 h– Visita a los Belenes presentados a concurso, acompañados por el Coro Parroquial y Asociaciones.

Salida desde el Ayuntamiento.

27 de diciembre

17:00 h – Visita de la Corporación Municipal a la Residencia Virgen de los Milagros.

17:00 h – Visita de la Corporación Municipal a la Residencia Virgen de los Milagros.
17:00 h – Ronda de Villancicos desde El Fuerte hasta el Cerro de la Coronación. Reparto de chocolate al finalizar. Organiza: Parroquia Nuestra Señora de los Milagros.

20:00 h– Concierto de Navidad de la Coral y Orquesta Villa de Ágreda en el Palacio de los Castejón.

28 de diciembre

20:00 h– Concierto de Música Tradicional Soriana con Fanegas y Celemines en el Palacio de los Castejón.

Patrocina: Diputación Provincial de Soria.

29 de diciembre

13:00 h– Jornada Mundial de la Paz: Hora solidaria con el Tercer Mundo en la Plaza Mayor.

Organiza: Parroquia Nuestra Señora de los Milagros.

30 de diciembre

18:30 h– Espectáculo de Circo a cargo de Torri Show La Raspa en el Salón del Centro Cívico.

31 de diciembre

11:00 h – XVII Carrera San Silvestre. Categorías: Chupetines, Peques y Absoluta. Inscripciones: agreda.es

19:30 h– Champanada y Bingo de Fin de Año en la Plaza Mayor.

Organiza: Asociación de la Juventud de Ágreda (AJA).

2 de enero

17:30 h a 19:30 h– Visita del Paje Real en el Palacio de los Castejón.

Organiza: AMPA Colegio Sor María de Jesús de Ágreda.

2 y 3 de enero

Entrega de capas para la Cabalgataen las oficinas del Ayuntamiento.

4 de enero

20:00 h– Concierto de Reyes a cargo del Quinteto Calaverón en el Palacio de los Castejón.

5 de enero

10:00 h a 14:00 h – Pajes de los Reyes Magos reciben pedidos en el Salón del Centro Cívico.
Colaboran: Quintos del 2007.

Colaboran: Quintos del 2007.

19:00 h– Cabalgata de Reyes. Salida desde el IES Margarita de Fuenmayor con recorrido tradicional hasta la Plaza Mayor.

6 de enero

12:00 h– Misa de la Epifanía con la asistencia de Sus Majestades los Reyes Magos y las Autoridades Municipales.

