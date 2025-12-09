Ágreda abre Belén en Casa Consistorial y anuncia programación navideña
Ya se puede visitar el Belén situado en el portal del edificio del Ayuntamiento de Ágreda. La programación especial de Navidad comenzará el próximo 14 de diciembre.
Como cada año el Ayuntamiento de Ágreda ha instalado en la entrada de la Casa Consistorial un original Belén.
Se podrá visitar hasta después de las vacaciones navideñas en horario de 10:00 a 19:00 horas.
El Ayuntamiento de Ágreda abrirá la programación especial para celebrar la Navidad el próximo 14 de diciembre con actividades para todos los públicos.
Conciertos, mercados navideños, espectáculos, visitas a belenes y la tradicional San Silvestre formarán parte de estas fiestas.
Programa de Actividades
14 de diciembre
- 09:30 h– Torneo de Ajedrez “Villa de Ágreda” en el Palacio de los Castejón.
Inscripciones: cdamistadnumancia@gmail.com
20 de diciembre
- 19:00 h– Pasacalles Navideño con la Banda Chiqui. Salida desde el Palacio de los Castejón.
21 de diciembre
- 11:00 h a 14:30 hy 16:30 h a 20:30 h – Mercado Navideño en el Salón del Centro Cívico.
- Bingo benéfico a favor de Pierres a las 19:30 h.
- Talleres, hinchables y música.
22 de diciembre
- 19:00 h– Concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Ágreda en el Salón del Centro Cívico.
24 de diciembre
- 17:00 h– Tradicional Partido de Voleibol en el Polideportivo.
23, 26 y 27 de diciembre
- 17:00 h a 20:00 h– Hinchables en el Salón del Centro Cívico.
26 de diciembre
- 17:00 h– Visita a los Belenes presentados a concurso, acompañados por el Coro Parroquial y Asociaciones.
Salida desde el Ayuntamiento.
27 de diciembre
- 17:00 h– Visita de la Corporación Municipal a la Residencia Virgen de los Milagros.
- 17:00 h– Ronda de Villancicos desde El Fuerte hasta el Cerro de la Coronación.
- Reparto de chocolate al finalizar.
- Organiza: Parroquia Nuestra Señora de los Milagros.
- 20:00 h– Concierto de Navidad de la Coral y Orquesta Villa de Ágreda en el Palacio de los Castejón.
28 de diciembre
- 20:00 h– Concierto de Música Tradicional Soriana con Fanegas y Celemines en el Palacio de los Castejón.
Patrocina: Diputación Provincial de Soria.
29 de diciembre
- 13:00 h– Jornada Mundial de la Paz: Hora solidaria con el Tercer Mundo en la Plaza Mayor.
Organiza: Parroquia Nuestra Señora de los Milagros.
30 de diciembre
- 18:30 h– Espectáculo de Circo a cargo de Torri Show La Raspa en el Salón del Centro Cívico.
31 de diciembre
- 11:00 h– XVII Carrera San Silvestre.
- Categorías: Chupetines, Peques y Absoluta.
- Inscripciones: agreda.es
- 19:30 h– Champanada y Bingo de Fin de Año en la Plaza Mayor.
Organiza: Asociación de la Juventud de Ágreda (AJA).
2 de enero
- 17:30 h a 19:30 h– Visita del Paje Real en el Palacio de los Castejón.
Organiza: AMPA Colegio Sor María de Jesús de Ágreda.
2 y 3 de enero
- Entrega de capas para la Cabalgataen las oficinas del Ayuntamiento.
4 de enero
- 20:00 h– Concierto de Reyes a cargo del Quinteto Calaverón en el Palacio de los Castejón.
5 de enero
- 10:00 h a 14:00 h– Pajes de los Reyes Magos reciben pedidos en el Salón del Centro Cívico.
Colaboran: Quintos del 2007.
- 19:00 h– Cabalgata de Reyes. Salida desde el IES Margarita de Fuenmayor con recorrido tradicional hasta la Plaza Mayor.
6 de enero
- 12:00 h– Misa de la Epifanía con la asistencia de Sus Majestades los Reyes Magos y las Autoridades Municipales.
Información adicional:
- Ludo-Navidad: Actividades y manualidades navideñas para niños.
- Fechas: 23, 24, 26, 27, 30, 31 de diciembre y 2, 3 de enero.
- Horario: De 9:00 ho 10:00 h a 14:00 h.