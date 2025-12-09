Ágreda hace balance de XVI edición de jornadas del cardo rojo

Martes, 09 Diciembre 2025 13:31

Ágreda ha celebrado este puente de la Constitución y de la Inmaculada la décimo sexta edición de sus jornadas del cardo rojo, en el que ha rendido un año más homenaje a este tesoro gastronómico, de la mano de un programa que ha aunado cultura, tradición, historia y por supuesto gastronomía.

Esta edición ha contado con la participación de Pastelería Tres Chocolates que ha presentado varios postres a base de cardo rojo.

Además, la Asociación de Mujeres del Moncayo ha realizado una demostración de como limpiar esta hortaliza única tras la que se pudo degustar el cardo rojo en crudo.

Para los más pequeños se ha organizado un taller infantil “Chefcitos” con la participación de El Bosque de Carymar, una forma de llevar el cardo rojo hasta los más pequeños.

Entre los diferentes actos de las jornadas, según el balance realizado por el Ayuntamiento de Ágreda, se han visitado las zonas de las huertas árabes donde se cultiva el cardo además de contar con la participación de un hortelano que sigue manteniendo el cultivo tradicional de esta hortaliza.

Dentro de las jornadas se ha podido disfrutar de un concierto de música a cargo del grupo “Quinteto Blumine” durante el que se ha realizado la entrega de premios del Rally Fotográfico y del Certamen de Relatos Cortos.

Sin olvidar las magníficas tapas y menús que se han preparado los bares y restaurantes de la localidad y que se han podido degustar durante todos estos días.