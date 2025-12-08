La imagen de la Virgen del Coro regresa a convento concepcionista en Ágreda

Como cada 8 de diciembre, Ágreda se ha volcado con la festividad de la Inmaculada Concepción y con el monasterio del mismo nombre que fundase Sor María de Jesús.

Como es tradición, tras la celebración de la novena, la imagen de la Virgen del Coro ha regresado este lunes al interior del convento de la Madres Concepcionistas.

La Virgen del Coro, imagen que representa a la Inmaculada Concepción, se encuentra en la clausura del monasterio que fundase Sor María de Jesús en el siglo XVII.

Con esta talla de la Inmaculada el duque de Lemus obsequió a la Venerable en el siglo XVII, tras la petición realizada por la franciscana al rey Felipe IV.

La imagen permanece en el coro del convento, en el recinto de clausura, aunque para la novena, es bajada al templo.

Tras el novenario, el 8 de diciembre, la talla es subida tras una procesión por los alrededores del monasterio.

Este rito marca el punto final de las celebraciones marianas en Ágreda.