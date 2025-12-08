Berlanga de Duero renace en la historia, con nueva identidad

Berlanga de Duero ha estrenado nueva identidad para renacer en la historia.

El Ayuntamiento berlangués ha presentado este fin de semana a sus vecinos la nueva marca que identificará al municipio en las acciones que promocione.

La imagen corporativa ha sido realizada por Estudio Ayllón y, según ha explicado el alcalde berlangués Enrique Rubio “es un símbolo que habla de nosotros, de nuestro carácter y de la luz que siempre ha acompañado a este lugar”.

En este sentido ha recalcado que la nueva identidad recupera la fuerza de las raíces berlanguesas y la proyecta hacia el futuro.

La “B” que representa a Berlanga se ha construido a partir de la geometría de la bóveda de la colegiata de Santa María del Mercado, un elemento emblemático que se ha convertido en la base de Berlanga de Duero, “un símbolo que renace en la historia”.

Rubio ha señalado que esta imagen es un homenaje a quienes hicieron grande Berlanga de Duero y una invitación a quienes seguirán construyéndola.

Para diseñar la nueva imagen se ha empleado el dorado. A lo largo de los siglos, el oro ha estado ligado al acto de renacer. Así, por ejemplo, en el Renacimiento, representaba la luz del sol: fuente de vida, conocimiento y claridad.

“Era el brillo que acompañó a nuevas ideas, arte y pensamiento humanista. Es la luz que se refleja en las piedras del castillo, palacio y colegiata. Es el mismo espíritu que inspira hoy a Berlanga de Duero”, ha resaltado.