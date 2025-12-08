La Junta impulsa la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos

El pasado 24 de noviembre se celebró una jornada online para presentar el estudio realizado por la Junta de Castilla y León sobre la sostenibilidad ambiental en los centros museísticos de la Comunidad, así como para dar a conocer las propuestas de acciones futuras y trabajo en común para impulsar la sostenibilidad ambiental.

Los centros museísticos son agentes clave en la educación informal de la población. Integrar la sostenibilidad en estos espacios no solo responde a una creciente demanda social, sino que amplifica su impacto cultural y educativo.

En el ámbito nacional son pocos los museos que integran la sostenibilidad tanto en su discurso museográfico como en sus instalaciones.

Por ello, Castilla y León apuesta por liderar esta transformación, apoyándose en su amplia red de centros museísticos autonómicos, provinciales, estatales y privados.

El estudio realizado parte de una encuesta remitida a los 170 centros museísticos de Castilla y León, los que figuran en el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León y los que gestiona la Administración General del Estado.

De ellos han respondido 56, lo que supone el 33 por ciento del total.

La encuesta incluye 82 preguntas referidas a 10 ámbitos: la política de sostenibilidad ambiental, las actividades desarrolladas, el edificio y entorno urbanizado, el consumo de energía, la gestión del agua, la movilidad, los residuos, la compra sostenible y las buenas prácticas.

Las propuestas de acciones futuras y trabajo en común se articularán en dos planos. En primer lugar, sobre la gestión ambiental del centro, centrado en las emisiones a la atmósfera, los residuos, el agua, la biodiversidad, el consumo energético, la compra verde, la movilidad, etc.

En segundo lugar, sobre el discurso museístico, ya que las manifestaciones artísticas resultan más relevantes cuando se considera el entorno o medio ambiente en que surgen. Además. con frecuencia, las manifestaciones culturales reflejan las preocupaciones de la sociedad actual por las cuestiones ambientales y de sostenibilidad.

En la jornada participará personal de las dos consejerías implicadas y el director de la Fundación Díaz-Caneja, Juan Guardiola Román, que presentará una ponencia sobre la importancia de la sostenibilidad en los centros museísticos.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030 que tiene como objetivo construir una sociedad consciente y comprometida con la sostenibilidad, capaz de afrontar retos y aprovechar oportunidades en un contexto digital, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.

En una línea similar, la Ley 7/2024, de 20 de junio de Patrimonio Cultural de Castilla y León concibe el patrimonio cultural como un servicio a las personas y un recurso generador de desarrollo económico y cohesión social. Su enfoque promueve una gestión integral, sostenible y participativa que garantice la conservación y transmisión del patrimonio a las generaciones futuras.

Las actuaciones que se considera incluyen, por un lado, la formación generalista y especializada en eficiencia energética para la calefacción, iluminación y refrigeración, herramientas de gestión ambiental y educación ambiental e interpretación del patrimonio.

Por otro lado, se analizarán las posibilidades para la participación y utilización de índices y acreditaciones de sostenibilidad, con el objetivo de sistematizar la gestión ambiental, comunicar logros y reforzar la imagen institucional.

En la encuesta se ha podido constatar la sensibilidad y buena disposición de los centros museísticos de Castilla y León hacia las cuestiones de sostenibilidad ambiental, así como la existencia de experiencias concretas de buenas prácticas de sostenibilidad lo que posibilita su generalización al conjunto de centros.

Concretamente, 41 centros museísticos, el 73,2 % de los que responden, consideran de interés que su personal pueda recibir formación en sostenibilidad ambiental para mejorar la gestión medioambiental.

Del informe de resultados que se puede descargar de la web de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio destacan los siguientes datos:

Un 27 % de los centros cuenta con un documento de directrices o recomendaciones sobre la gestión ambiental.

Un 34 % realiza recogida periódica de indicadores ambientales, principalmente sobre el consumo de combustible para la climatización.

Un 25 % de los centros ya ofrece campañas de concienciación para mejorar el consumo de fungibles, agua, energía o separación y gestión de residuos.

Uno de cada tres centros ya está realizando algún tipo de actividad relacionada con la sostenibilidad ambiental, habitualmente en forma de exposiciones o conferencias. Cuando se aborda la sostenibilidad ambiental los temas más frecuentes son la conservación de la biodiversidad, el reciclaje y el consumo responsable.

Una quinta parte de los museos de Castilla y León ya ha implementado criterios de sostenibilidad en los últimos contratos de obra nueva o remodelación del edificio.

Los museos que han introducido mejoras de carácter sostenible en el edificio alcanzan a un tercio de los que contestaron a la encuesta. En estos casos las reformas se han enfocado principalmente en la mejora en la eficiencia energética y la climatización.

Un 32 % de los centros que contestaron a la encuesta dispone de un diagnóstico energético.

Un 40 % cuenta con una planificación para mejorar su consumo de energía.

Un 9 % dispone de energía solar fotovoltaica y existen experiencias con otras energías renovables como la aerotermia y la biomasa.

Las mejoras en la eficiencia energética se consiguen mediante trabajos de aislamiento, actualización de equipos, instalación de termostatos (presentes ya en el 57 % de los centros), incorporación de energía renovable e iluminación led (presente en el 78 %).

Una quinta parte de los centros disponen de sistemas de autorregulación de la luz artificial.

Un 21 % de los centros hacen un seguimiento del consumo de agua

El 41 % tiene algún sistema de ahorro de agua y existen experiencias de planificación para reducir el consumo.

El 12 % de los que disponen de zonas ajardinadas, utilizan para su riego aguas reutilizadas.

Un 48 % tiene sistemas de ahorro de agua en las cisternas de los baños y el 41 % en los grifos.

En la movilidad del personal propio, predomina el desplazamiento peatonal (71 %) y el uso de vehículos de combustión (73 %), siendo menor el uso de transporte público (33 %), y el uso de bicicletas o vehículos eléctricos.

Un 30 % de los centros cuenta con aparcamientos para bicicletas y un 60 % de los centros dispone de una parada de transporte público cercana.

Una tercera parte de los centros ofrece a los visitantes información sobre las alternativas de movilidad al automóvil particular.

El 42 % de los centros cuenta con planes para la reducción de residuos.

El 75 % cuenta con recogida selectiva de residuos, predominando papel, cartón, plástico, envases, vidrio y cartuchos de tóner.

Un 9 % cuenta con un plan de gestión de residuos peligrosos, posiblemente debido a su escasa presencia en este tipo de centros.

Los contratos de suministro ya incluyen criterios de sostenibilidad en los relativos a mobiliario (14 %), informática (10 %), limpieza (19 %) y material de exposiciones (26 %).