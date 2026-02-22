Castilla y León amplía posibilidades de donación de sangre con nuevos criterios de UE

Domingo, 22 Febrero 2026 16:49

Castilla y León ha ampliado las posibilidades de donación de sangre con los nuevos criterios de la Unión Europea.

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado la actualización del Reglamento sobre sustancias de origen humano (SoHO) y la nueva Guía EDQM 2025, que unifican los criterios de donación de sangre en todos los países miembros.

Entre las principales novedades se amplía el número máximo de donaciones anuales permitidas: hasta seis donaciones al año en el caso de los hombres y cuatro en el de las mujeres, siempre respetando un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación.

Hasta ahora, los límites eran de cuatro y tres donaciones, respectivamente.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) considera que esta actualización normativa supone una oportunidad para reforzar la información, sensibilización y fidelización de los donantes, promoviendo un modelo de donación regular, planificada y segura.

La aplicación de estos nuevos criterios permitirá impulsar el número de donaciones en Castilla y León, favoreciendo la disponibilidad de componentes sanguíneos durante todo el año.

Castilla y León cuenta con puntos fijos de donación en las 11 áreas sanitarias, así como con una red de colectas móviles que recorren municipios, universidades, centros de trabajo, organismos oficiales y otros espacios.

Actualmente, la Comunidad requiere unas 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades habituales de los hospitales de la Comunidad, una actividad que se mantiene los 365 días del año.

El último balance de actividad del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL) del año 2025 registró 108.535 donaciones, una cifra muy similar a la de 2024, con 108.828 donaciones, lo que refleja la solidaridad y el compromiso de los ciudadanos de la Comunidad.