La Junta prolonga monterías y ganchos para reducir población de jabalíes en Comunidad

Viernes, 20 Febrero 2026 09:01

La Junta de Castilla y León ha prolongado el periodo para realizar monterías y ganchos de jabalíes, tras el prolongado periodo de borrascas en la Comunidad que ha impedido realizarse para reducir su población.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2026/02/20/pdf/BOCYL-D-20022026-35-32.pdf

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este viernes la orden que modifica la que declaraba en diciembre la emergencia cinegética en la Comunidad de Castilla y León por jabalí (Sus scrofa) y sus hibridaciones para la prevención de la Peste Porcina Africana.

En esta orden se determinaron una serie de medidas de aplicación conducentes a prevenir el riesgo de circulación del virus de la Peste Porcina Africana en el medio natural que podrán ser llevadas a cabo como acciones de caza encuadradas tanto bajo la figura de caza sostenible como la de control poblacional de las especies cinegéticas, en sus definiciones contenidas en el artículo 1.2 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión sostenible de los Recursos Cinegéticos.

Dentro de las medidas de aplicación durante la emergencia cinegética en relación con la caza sostenible del jabalí, se permiten las modalidades de montería y gancho sobre el jabalí durante el periodo comprendido entre el cuarto domingo de septiembre y el cuarto domingo de febrero siguiente.

Durante los meses de enero y febrero, la Comunidad Autónoma de Castilla y León se ha visto afectada por una sucesión de borrascas atlánticas impulsadas por una circulación zonal intensa que han ocasionado precipitaciones persistentes en forma de agua o nieve, impidiendo el desarrollo de las acciones de caza sostenible sobre el jabalí, especialmente en las modalidades de montería y gancho, por el estado de saturación hídrica de los terrenos rústicos y forestales.

Esta imposibilidad de celebración de monterías y ganchos ha impedido, sin duda, el objetivo motivador de la declaración de emergencia cinegética, que no era otro que reducir el tamaño de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) y sus hibridaciones para prevenir la circulación del virus de la peste porcina africana en el medio natural de Castilla y León.

Como consecuencia de esta situación, llegado el cuarto domingo de febrero, el número de acciones de caza sostenible en las modalidades de montería y gancho resultará netamente inferior en número y en resultado de capturas con respecto a los obtenidos en temporadas anteriores, de manera que los objetivos realmente perseguidos por la declaración de emergencia cinegética no se verán cumplidos en los términos de reducción efectiva del tamaño de las poblaciones de jabalí.

A la vista de estos antecedentes y una vez finalizado el periodo hábil de caza sostenible del jabalí, se justifica, como medida excepcional que permita alcanzar el nivel de capturas de jabalí que en condiciones normales se habría realizado, la posibilidad de efectuar controles poblacionales sobre esta especie desde el 23 de febrero hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho.

Por otra parte, como medida de reducción de cargas administrativas, de cara a mejorar la eficiencia de las capturas de jabalí en las modalidades de rececho, aguardo o espera, al salto y en mano, se prescinde de la obligatoriedad de utilizar el sistema de control telemático de las capturas, de manera que el seguimiento de capturas de jabalí efectuadas bajo estas modalidades se plasme en la memoria anual de capturas