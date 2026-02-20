El PP de Soria presenta programa con construcción de puente alternativo en San Esteban de Gormaz.

El PP de Soria ha presentado este viernes el programa electoral con el que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo con el objetivo de dar el salto para situar a la Comunidad entre las tres mejores de España en todo lo que afecta a sus ciudadanos. Entre medidas se incluye construcción de puente alternativo en San Esteban de Gormaz, que el Gobierno frustró.

El programa del PP para las autonómicas del 15 de marzo se compromete, de forma específica para Soria, en seguir trabajando para impulsar las infraestructuras del aeroparque tecnológico industrial de Garray, “hacerlo más atractivo y generar una red empresarial especializada en torno al sector aeronáutico”.

Además se compromete a potenciar y ampliar el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) para atraer nuevas empresas e impulsar junto a la UVA la puesta en marcha de nuevos grados universitarios, en informática.

Otro de los compromisos se centra en construir 300 viviendas en alquiler/venta bonificada en la provincia: Soria capital, Golmayo, Garray, Langa, Almazán, Medinaceli, Arcos de Jalón, Almarza, San Pedro Manrique, entre otros municipios.

El PP también se compromete a impulsar una estructura de coordinación de emergencias 24/7 con una estructura rodante con medios para una inmediata intervención rápida.

En esta materia se incluye la construcción del nuevo puente alternativo sobre el Duero en San Esteban de Gormaz, que se quería habilitar de forma rápida por la Junta, con financiación, y se frustró por la falta de colaboración del Gobierno de España.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha señalado que el programa es un compromiso serio para dar respuesta a necesidades de la vida real de la gente de la provincia y la Comunidad.

En este sentido ha reconocido que la provincia necesita medidas adaptadas a su realidad.

“El campo y el mundo rural es un sector estratégico para nosotros”, ha resaltado.

En este sentido ha subrayado que en Soria hay que reafirmar su apuesta por el relevo generacional y la vivienda como gran eje para fijar población, con la construcción de más de 300 viviendas, en alquiler o nuevas, ya anunciadas en la última legislatura.

La cabeza de lista del PP por Soria a las Cortes regionales, Rocío Lucas, ha señalado que están en la política para dar respuestas y no generar ruido, como hacen otros, con el objetivo de colocar a Castilla y León en las tres mejores comunidades para vivir, con la base de ya estar en el podio de algunas áreas, como educación, sanidad y servicios sociales.

“Queremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”, ha resaltado.

El PP recoge en su programa “impuestos cero en los pueblos para vivir y emprender”, para que comprar una primera vivienda, abrir un negocio o transmitir una explotación agraria prioritaria no tenga un sobrecoste fiscal.

Además contempla un bono directo de 300 euros para aliviar a los trabajadores autónomos la subida de cuota realizada por el Gobierno de España.

“Queremos convertir a Soria y Castilla y León en provincia y comunidad autónoma de los que quieren innovar, incorporando metros de suelo y una oficina específica para ayudar en la tramitación de emprendedores”, ha resaltado Lucas.

Lucas ha resaltado que se aumentará un 80 por ciento el presupuesto destinado a vivienda.

En familias y mayores, se contemplan ayudas para adaptar la casa y se subvencionará cambiar bañera por plato de ducha para mejorar la accesibilidad de personas mayores y dependientes, así como se duplicará el bono nacimiento hasta 5.000 euros y se reforzará la tarjeta de familias y se ampliarán los beneficiarios del bono infantil con 200 euros.

En materia de identidad y patrimonio, el PP se compromete a crear dos fondos de rehabilitación de iglesias para proteger patrimonio cercano y mantenerlo vivo en los pueblos.

En educación, se contempla la gratuidad de primer matrícula del primer curso en universidades públicas para empadronados.

“Nuestra provincia no necesita ruido sino soluciones”, ha subrayado.