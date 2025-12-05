Campaña para llegar a 500 socios de asociación de Amigos de Castillo de Berlanga de Duero

La asociación de Amigos del Castillo de Berlanga de Duero ha lanzado una nueva campaña de captación de socios, con el objetivo de llegar al medio millar a finales de año.

Con la ayuda económica como socio, así como de subvenciones de organismos oficiales y otras aportaciones particulares, la citada asociación está consiguiendo finalizar las obras de mejora en dos lienzos y en cuatro cubos de la muralla del castillo, que estaban en riesgo de derrumbe.

Para seguir conservando este patrimonio histórico necesita contar con más socios que aporten unos ingresos que permitan hacer frente a las necesidades de conservación y mejora en el conjunto monumental del castillo, cada vez más necesarias y de mayor coste.

Por este motivo ha lanzado una nueva campaña de captación de socios.

Actualmente son 450 y se han propuesto llegar a los 500 a final de año.

La cuota anual, es baja, son sólo 12 euros.

“¡Un euro al mes¡ -Un euro es mucho si somos muchos”, ha animado.

Si ya se es socio, seguro que se pùede traer uno nuevo (hijo, familiar, amigo…) este mes de diciembre.

La asociación obsequiará al nuevo socio con una fotografía apaisada, en blanco y negro, de Berlanga fechada hacia 1972.

El 8 de diciembre, día de la Feria de Artesanía, la asociación montará su puesto habitual en la plaza Mayor.

La asociación está a su disposición en: castillodeberlanga@gmail.com o en el tel. 630.98.53.14