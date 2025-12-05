La Cámara invita a empresas al evento que cierra el año de formación en digitalización

Viernes, 05 Diciembre 2025 12:57

La Oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Soria celebrará el próximo 16 de diciembre el encuentro “Conectando Soria al futuro: innovación tecnológica y Kit Digital”, una jornada práctica pensada para que autónomos y empresas sorianas cierren el año con un diagnóstico claro de su situación digital y un plan de acción definido para afrontar 2026.

El evento tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 9:00 a 12:00 horas, en el Aula Magna del Hotel San Francisco, y servirá como colofón al programa formativo y de asesoramiento en digitalización que la OAP ha desarrollado este año en la provincia.

También se dedicará un espacio específico al Kit Digital, explicando sus novedades, oportunidades y cómo aprovechar sus ayudas para impulsar la digitalización de los negocios.

Durante la sesión, las personas asistentes trabajarán de forma práctica un diagnóstico en tres áreas clave -personas, procesos y tecnología-, que les permitirá identificar oportunidades reales de mejora. Además, se presentarán las principales tendencias tecnológicas que marcarán el contexto en 2026, con especial atención al valor que la digitalización y la Inteligencia Artificial pueden aportar al tejido empresarial soriano.

El fin del encuentro es que cada empresa salga con un enfoque claro, un objetivo definido y los primeros pasos trazados para empezar a ejecutarlo.

Por otro lado, tras la ponencia principal, participarán varias empresas tecnológicas de la provincia que presentarán brevemente los proyectos que están desarrollando y que ya están ayudando a negocios de distintos sectores a avanzar en su transformación digital.

Las empresas que intervendrán en esta edición serán: Detektia, Codesian, Agerpix, Fora, Hotta y Rural Drone, además del stand informativo del programa Impulsa Startup, orientado a apoyar iniciativas emprendedoras de base tecnológica.

La jornada finalizará con un desayuno networking, un espacio destinado a conversar, compartir ideas y generar nuevas oportunidades en un ambiente cercano y profesional.

Este encuentro supone el cierre del año de trabajo de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara, que a lo largo de 2025 ha desarrollado formaciones, talleres y asesoramientos estratégicos para acompañar a empresas y profesionales en su proceso de digitalización, reafirmando el compromiso de la Institución Cameral con la modernización del tejido empresarial de Soria.

Ya están abiertas las inscripciones para el encuentro y las plazas son limitadas, por lo que es conveniente hacer la reserva cuanto antes:

https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/conectando-soria-al-futuro-ii-innovacion-tecnologica-y-kit-digital-

En el primer Encuentro de Innovación Tecnológica, celebrado el pasado año, más de cien empresas se dieron cita también en el Hotel San Francisco, donde se resaltó la importancia de la IA y la unidad de acción para transformar el futuro.