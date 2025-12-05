La Cámara invita a empresas al evento que cierra el año de formación en digitalización
La Oficina Acelera Pyme para Kit Digital de la Cámara de Comercio de Soria celebrará el próximo 16 de diciembre el encuentro “Conectando Soria al futuro: innovación tecnológica y Kit Digital”, una jornada práctica pensada para que autónomos y empresas sorianas cierren el año con un diagnóstico claro de su situación digital y un plan de acción definido para afrontar 2026.
El evento tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 9:00 a 12:00 horas, en el Aula Magna del Hotel San Francisco, y servirá como colofón al programa formativo y de asesoramiento en digitalización que la OAP ha desarrollado este año en la provincia.
También se dedicará un espacio específico al Kit Digital, explicando sus novedades, oportunidades y cómo aprovechar sus ayudas para impulsar la digitalización de los negocios.
Durante la sesión, las personas asistentes trabajarán de forma práctica un diagnóstico en tres áreas clave -personas, procesos y tecnología-, que les permitirá identificar oportunidades reales de mejora. Además, se presentarán las principales tendencias tecnológicas que marcarán el contexto en 2026, con especial atención al valor que la digitalización y la Inteligencia Artificial pueden aportar al tejido empresarial soriano.
El fin del encuentro es que cada empresa salga con un enfoque claro, un objetivo definido y los primeros pasos trazados para empezar a ejecutarlo.
Por otro lado, tras la ponencia principal, participarán varias empresas tecnológicas de la provincia que presentarán brevemente los proyectos que están desarrollando y que ya están ayudando a negocios de distintos sectores a avanzar en su transformación digital.
Las empresas que intervendrán en esta edición serán: Detektia, Codesian, Agerpix, Fora, Hotta y Rural Drone, además del stand informativo del programa Impulsa Startup, orientado a apoyar iniciativas emprendedoras de base tecnológica.
La jornada finalizará con un desayuno networking, un espacio destinado a conversar, compartir ideas y generar nuevas oportunidades en un ambiente cercano y profesional.
Este encuentro supone el cierre del año de trabajo de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara, que a lo largo de 2025 ha desarrollado formaciones, talleres y asesoramientos estratégicos para acompañar a empresas y profesionales en su proceso de digitalización, reafirmando el compromiso de la Institución Cameral con la modernización del tejido empresarial de Soria.
Ya están abiertas las inscripciones para el encuentro y las plazas son limitadas, por lo que es conveniente hacer la reserva cuanto antes:
https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/conectando-soria-al-futuro-ii-innovacion-tecnologica-y-kit-digital-
En el primer Encuentro de Innovación Tecnológica, celebrado el pasado año, más de cien empresas se dieron cita también en el Hotel San Francisco, donde se resaltó la importancia de la IA y la unidad de acción para transformar el futuro.