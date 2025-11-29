Sábado, 29 Noviembre 2025
Soria, en el top-10 de temperaturas mínimas en la Península

La España de interior ha amanecido bajo cero y Soria ha sido uno de los observatorios que lo ha reflejado en sus mediciones.

Cuéllar, en Segovia, ha marcado la temperatura mínima con 5,9 grados bajo cero

Mira, en Cuenca, ha sido la facilitado la segunda temperatura más baja, con 5,1 grados bajo cero.

La tercera y cuarta temperatura mínima, 4,7 grados bajo cero, se ha marcado en los observatorios de Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel).

Salvacañete (Cuenca) ha medido 4,6 grados bajo cero y Molina de Aragón (Guadalajara), 4,5 grados bajo cero.

Es la misma temperatura que se ha medido en el Observatorio de Soria, a las 8:20 horas de la mañana.

Temperatura mínima (°C)

Estación

Provincia

Hora

°C

Datos de:

  

Cuéllar

Segovia

06:50

-5.9

16:00

  

Mira

Cuenca

08:00

-5.1

17:00

  

Sigüenza

Guadalajara

07:10

-4.7

17:30

  

Bello

Teruel

08:10

-4.7

17:00

  

Salvacañete

Cuenca

08:40

-4.6

14:00

  

Molina de Aragón

Guadalajara

05:30

-4.5

17:30

  

Soria

Soria

08:20

-4.5

17:30

  

Rascafría

Madrid

05:10

-4.1

17:00

  

Llorac

Tarragona

08:20

-4.1

17:00

  

Palacios de la Sierra

Burgos

07:20

-4.0

17:30

  

 

