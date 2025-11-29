Soria, en el top-10 de temperaturas mínimas en la Península

Sábado, 29 Noviembre 2025 18:17

La España de interior ha amanecido bajo cero y Soria ha sido uno de los observatorios que lo ha reflejado en sus mediciones.

Cuéllar, en Segovia, ha marcado la temperatura mínima con 5,9 grados bajo cero

Mira, en Cuenca, ha sido la facilitado la segunda temperatura más baja, con 5,1 grados bajo cero.

La tercera y cuarta temperatura mínima, 4,7 grados bajo cero, se ha marcado en los observatorios de Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel).

Salvacañete (Cuenca) ha medido 4,6 grados bajo cero y Molina de Aragón (Guadalajara), 4,5 grados bajo cero.

Es la misma temperatura que se ha medido en el Observatorio de Soria, a las 8:20 horas de la mañana.