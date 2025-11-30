El Movimiento por la Paz de Soria convoca asamblea para organizar nuevas movilizaciones

Domingo, 30 Noviembre 2025 07:18

El Movimiento por la Paz de Soria ha convocado el próximo 2 de diciembre una reunión para abordar el nuevo modelo de gobernanza que necesita el mundo, ante el agravamiento de la impunidad de algunos países que vulneran de forma premeditada y permanente las leyes del derecho internacional.

Por ello ha convocado a la ciudadanía y colectivos en Soria a una asamblea abierta para reflexionar y organizar próximas acciones de movilización y denuncia.

La reunión tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre a las 19,30 horas en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia (1ª planta).

"Estamos asistiendo a una era donde grandes potencias mundiales como EEUU, Israel o Emiratos Árabes se enorgullecen al financiar y promocionar conflictos armados alrededor del planeta. El Movimiento Ciudadano por la Paz lleva más de 20 años denunciando el incumplimiento del derecho internacional por parte de algunos países y la complicidad de otros pero nunca habíamos asistido a una escalada de genocidios paralelos de esta magnitud", ha señalado en un comunicado.

El pasado 25 de octubre el Movimiento por la Plaz de Soria convocó una movilización para denunciar la farsa del acuerdo de paz presentado en septiembre por Donald Trump para Gaza.

Ese día denunció el propio contenido del Plan y el incumplimiento por parte de Israel de un Acuerdo de Paz que lo que pretendía no era acabar con el genocidio del pueblo palestino, si no quitar el foco de los medios de comunicación sobre Gaza, Jerusalén y Cisjordania.

Desde entonces EEUU ha pagado millones a las empresas que dirigen Google, Youtube, Instagram o Twitter, entre otras, para borrar todas las pruebas audiovisuales que evidencian el genocidio sobre Palestina.

Y en estos últimos meses otros genocidios se agravaban como en Sudán creando crisis humanitarias sin precedentes. Los Emiratos Árabes Unidos y EEUU son responsables de la financiación y apoyo a los responsables de genocidio en este país, entre otros.

La realidad de la explotación de recursos naturales en países de África o el carpetazo de Naciones Unidas ante la soberanía del Sáhara Occidental son otros ejemplos de vulneración de derechos.

"Necesitamos un nuevo modelo de Gobernanza que no esté basado en épocas coloniales. Es necesario acabar con los beneficios de los 5 estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, un modelo centrado en las personas y no en los Estados y el capital, un modelo de gobernanza y seguridad que defienda a los pueblos y sea capaz de juzgar a los criminales de guerra y establecer sanciones sobre los estados que cometan semejantes atentados contra la humanidad y el derecho internacional", ha señalado.