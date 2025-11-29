El Numancia remonta en tres minutos al Langreo (3-1)

Sábado, 29 Noviembre 2025 20:10

El Numancia ha ganado al Langreo con remontada (3-1) merced a su mayor poder ofensivo y en esta ocasión su mayor pegada.

El equipo de Ángel Rodríguez duerme segundo en la clasificación del grupo I de Segunda RFEF a falta de los partidos de sus rivales directos mañana domingo.

El Numancia ha empezado mejor que su rival y ha gozado de dos ocasiones en el primer cuarto de hora. Primero lo ha intentado Dani Garcia, tras centro de Juancho, y después lo ha hecho el propio Juancho con disparo al travesaño.

Pero ha sido el equipo asturiano quien ha dado primero. La defensa numantina no ha sabido cerrar un centro lateral del Langreo y Orviz, en el punto de penalti demasiado solo, ha adelantado a los visitante. Era el minuto 18.

Pero el Numancia ha sabido nivelar el partido pronto. Lo ha hecho con un centro de Moustapha que ha cabeceado Dani García al fondo de las mallas. Dos minutos después llegaba el empate.

Y se ha podido romper de nuevo con un remate de René, en un saque de esquina, que ha salvado Joel.

La primera parte ha terminado con una ocasión desperdiciada por Dani Garcia.

Tras pasar por vestuarios, el Numancia ha dado un paso adelante para buscar presionar al rival en la salida de balón. Y lo ha conseguido.

Al cuarto de hora, Juancho ha adelantado al Numancia en el marcador tras jugada de Néstor.

Y tres minutos después, ha llegado el tercero, por mediación de Dani García, con un disparo que ha buscado el poste.

Los dos goles en tres minutos ha dejado frío al rival. Ángel Rodríguez ha comenzado a mover el banquillo, entrando Berto por Alex Gil (min. 65) y, de una tacada, Carlos Gutiérrez, Fermín y Hugo Matos (min. 81), por Bonilla, Cristian Delgado y Juancho.

El Langreo seguía sin dar síntomas de posible reacción.

Hugo Matos ha tenido el cuarto, con un disparo raso que ha buscado el poste, pero que ha encontrado el guardameta rival.

Los cinco minutos de descuento no han servido para nada.