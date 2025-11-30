El Numancia recorta distancias tras pinchazo de líder Gimnástica Segoviana

Domingo, 30 Noviembre 2025 19:47

El Numancia ha recortado distancias con el líder Segoviana, al término de la décimo tercera jornada de la Segunda RFEF.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=13&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=13

El equipo de Iñaki Bea no ha podido pasar del empate, en su casa, frente al Atlético Astorga (1-1), con lo que la victoria del Numancia frente al Langreo (3-1) le sitúa a cuatro puntos del líder.

La Segoviana suma 28 puntos en la cabeza de la clasificación, dos más que el filial del Real Oviedo, tras su victoria a domicilio frente al Bergantiños (1-2).

El filial del Deportivo sólo ha podido arañar un empate en su visita al campo de la Sarriana (1-1). Con ello es tercero, con 24 puntos, los mismos que tiene el Numancia, ahora cuarto en la clasificación.

La quinta plaza, con 23 puntos, es para el Salamanca, tras ganar en su estadio al filial del Burgos (3-1).

Real Ávila y Ourense son sexto y séptimo con los mismos puntos (22), tras perder en su visita al Marino de Luanco (1-0) y ganar a domicilio en el campo del Lealtad asturiano (0-1).

El resto de la jornada en el grupo I de Segunda RFEF ha deparado un empate entre el Sámano y el Rayo Cantabria (1-1) y una victoria a domicilio entre el filial del Real Valladolid y el Coruxo (0-3).

En la próxima jornada el Numancia visitará el estadio del Ourense, que está en buena racha.

El equipo gallego, tras su victoria en la última jornada frente al Lealtad, ha sumado 21 de los últimos 27 puntos en juego y está a un paso de la zona de promoción.

La Gimnástica Segoviana viajará hasta el terreno de juego del Bergantiños; el Vetusta recibirá en su casa la Lealtad y el Fabril al Marino de Luanco.