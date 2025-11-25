El C.D. Golmayo Camaretas femenino aspira al liderato este fin de semana

Martes, 25 Noviembre 2025 14:02

El C.D. Golmayo Camaretas femenino sigue despuntando en regional. Son segundas en la clasificación tras ganar todos los partidos menos uno.

Las balagueras sólo han perdido contras las líderes, Burgos I.F.A., con las que se enfrentan este fin de semana.

Las de Camaretas están tranquilas con este enfrentamiento puesto que su propósito no es el ascenso a pesar de sus buenos números pero están emocionadas porque es un partido bonito.

Jessica Nieto, pichichi del equipo y unas de las jugadoras que está en la lucha por la goleadora de la liga, ha señalado que “lucharemos el partido al máximo pero son ellas las que tienen la presión de ganar porque su objetivo es subir”.

El Burgos I.F.A. es claro dominador de la liga, tras realizar fichajes de jugadoras de Tercera y ganar todos los encuentros con mucha solvencia.

El club soriano ha remarcado que no tiene prisa por estar en una liga superior, ya que prefieren ir forjando poco a poco la plantilla para que el proyecto sea duradero.

Por ello, siempre han defendido que, a pesar de ir segundas y ser claras dominadoras, los números no les importan.

Por otro lado, Irene Nestares, joven jugadora del equipo, ha resaltado la importancia de mezclar veteranía y juventud para estar donde están: “cada una desde su edad, aporta su granito de arena. Además, ser la mayoría de Soria y rellenar con gente de fuera, hace que, junto con lo anterior, sea un proyecto completo y duradero”.

La entidad, a pesar de llevar pocos años en el fútbol femenino, ha afirmado que seguirá apostando por el mismo para crecer de manera conjunta.

Además, notan y agradecen el revuelo que está surgiendo en la provincia con el equipo puesto que en los partidos de casa van chicas espectadoras, así como la presencia futura de las balagueras en el partido de la Selección Española Femenina para seguir apoyando por este formato.