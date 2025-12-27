El C.D. Golmayo Camaretas cierra con éxito última edición de su campus de Navidad

Sábado, 27 Diciembre 2025 16:55

El C.D Golmayo Camaretas ha cerrado con éxito su campus de Navidad. El club balaguero ha sido, una vez más, el único que ha desarrollado este tipo de evento en estas fechas festivas en la provincia.

La entidad ha vuelto a demostrar su compromiso con el deporte base y las familias de la provincia al organizar el mismo por tercer año consecutivo.

Este campos se ha consolidado como una referencia y está abierto tanto a jugadores del propio club como a niños de otros, apostando por un modelo accesible, ecónomico o y asequible no solo por esto si no por el poco coste que supongo, tan solo 50 euros, puesto como han señalado desde la entidad “creemos que el deporte es un derecho, no un capricho”, en palabras de Alberto Peñaranda, vicepresidente de la entidad.

Más allá del aspecto deportivo, el campus nace con un objetivo claro: facilitar la conciliación laboral de las familias durante las vacaciones de navidad, ofreciendo q los niños una alternativa de ocio saludable, educativa y divertida en un entorno seguro y familiar.

Durante el campus no solo se trabajan aspectos técnico-tácticos del fut los, sino también valores fundamentales del deporte como compañerismo, respeto, esfuerzo y trabajo en equipo, señas de identidad del club balaguero desde sus inicios y hasta ahora, a pesar de casi igualar en fichas federativas a los clubes de la capital.

Este último dato es el reflejo del buen trabajo realizado y de la confianza de las familias.

Y, como ha apuntado el vicepresidente, este campus de Navidad reafirma su apuesta por el fútbol formativo, los valores y el servicio de la comunidad, consolidándose como una entidad deportiva de referencia en la provincia.