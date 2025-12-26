Crónicas de todos los partidos de la cantera del CSB

Viernes, 26 Diciembre 2025 09:38

Las categorías inferiores del Club Soria Baloncesto (CSB) han disputado varios partidos el último fin de semana. Así han sido sus partidos.

1ª División Masculina:

FARMACIA SOFÍA CASTRO 6´25 77 - CSB INF TRANSLER 27

Los sorianos se desplazaban a Ponferrada en una semana que no ayudó para preparar el partido pues la mayor parte del equipo no pudo entrenar debido a varios viajes escolares que les mantuvieron fuera de las pistas hasta el viernes por la noche que volvieron a Soria. Esto unido al poco tiempo de descanso entre la vuelta de los viajes escolares y el madrugón necesario para estar en Ponferrada a las 12 del mediodía consiguió que los sorianos empezasen el partido sin espíritu, con poca concentración y actitud, lo que fue aprovechado por los locales desde el primer minuto llegando al final del primer parcial con una diferencia de más de 20 puntos a favor de los locales que no se puedo reducir en ningún momento.

Por otra parte el equipo local mantuvo una férrea defensa que impedía a los sorianos tener la frescura mental necesaria para romperla, aún así consiguieron plantarse debajo del aro en numerosas ocasiones pero con poco acierto lo que fue decisivo para contraataques efectivos a la contra de los de Ponferrada.

También fue muy relevante y diferenciador el gran acierto que tuvieron los locales con los triples en este partido, triplicando su porcentaje habitual en este tipo de canastas, lo que lastró aún más las posibilidades de remontada de los visitantes.

El equipo debe de reencontrarse con las buenas sensaciones de los partidos anteriores que pese a sus derrotas, han demostrado en el pasado mucho mejor juego y actitud que la demostrada en Ponferrada.

2ª División Masculina:

CSB INF. MAXICOLCHÓN 56 - CB TIZONA D 48

Primera victoria de los sorianos esta temporada en un partido disputado hasta el pitido final.

Tras una primera parte donde hubo muchas imprecisiones y nervios que no permitieron tomar demasiada ventaja a los locales, en la segunda parte y tras el paso por los vestuarios, los sorianos volvieron a jugar en equipo desplegando un buen juego y aprovechando sus oportunidades, lo que les permitió ponerse por delante en el marcador.

Buen último cuarto de los sorianos que tuvieron más confianza y mejor juego en equipo lo que les permitió finalmente llevarse la victoria antes del parón de Navidad.

Vendrá bien al equipo coger fuerzas con el parón de Navidad para empezar el año con nuevas victorias.

FDR BASKET 9 - CSB CAD. FORGASA 60

Un partido donde los cadetes del CSB FORGASA pudieron imponer su juego de principio a fin sin dar posibilidades de reacción al equipo rival.

Los sorianos con un buen despliegue en ataque y una gran defensa supieron aprovechar todas sus oportunidades de meter canasta y no dió opciones a su rival.

Gran trimestre de este equipo que sin duda seguirá dando guerra a la vuelta de las vacaciones y cosechando nuevas victorias.

CSB CAD. CODESIAN

Jornada de descanso

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria

Jornada de descanso

CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria

Jornada de Descanso

Minibasket Masculino Provincial:

CSB MIN. NOVATION 26 - TIZONA A 77

Derrota dura de los locales que pese al abultado marcador en contra nos deja un buen sabor de boca por el juego desplegado del CSB NOVATION que pese a tener enfrente un gran rival superior en muchos aspectos, plantaron cara y desplegaron todas sus armas en un buen partido. Los despistes en defensa y malas decisiones en ataque fueron aprovechados por los visitantes, que presionaron a los sorianos de principio a fin, pero que en muchas ocasiones los locales supieron aprovechar creando situaciones de peligro al equipo visitante.

La gran superioridad física de los de Burgos también condicionó el partido y marcó la diferencia para que al final se pudiese llevar el partido el equipo visitante.

Buen comienzo de temporada de este equipo que sin duda dará muchas alegrías.

2ª División Femenina:

CSB INF. HOSPITAL LA TORRE

Jornada de descanso

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES

Jornada de descanso

CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ

Jornada de descanso

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 64 vs CB TIZONA BLANCO 14

Partido donde desde el inicio el equipo visitante impuso una defensa férrea y muy intensa, dificultando los ataques del rival y provocando numerosas recuperaciones de balón que fueron bien aprovechadas por las locales.

La solidez defensiva y el compañerismo de nuestras chicas fueron las claves de un triunfo que refleja el gran trabajo colectivo del equipo.

Una victoria más de las más pequeñas del CSB que las permitirá seguir creciendo y sumando victorias el próximo año.

FANATIC:

El pasado fin de semana las categorías Alevin Masculino y Femenino del CSB se fueron a Olmedo a disputar un FANATIC donde el día estuvo repleto de buenos partidos de baloncesto, de mucha diversión y compañerismo entre los distintos equipos.

Sin duda este tipo de torneos ayudan a mantener la afición al baloncesto y conseguir hacer equipo desde las categorías inferiores demostrando que las nuevas generaciones del baloncesto vienen pisando fuerte.