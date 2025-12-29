Diego Valero y María Martínez jugarán con Castilla y León el campeonato de España

Lunes, 29 Diciembre 2025 10:30

Tras meses de concentraciones con las respectivas selecciones autonómicas de Castilla y León, los sorianos María Martínez y Diego Valero han recibido hace unos días la noticia que esperaban y por la que tanto se han esforzado: formar parte de la selección definitiva de Castilla y León que competirá por el Campeonato de España en 2026.

Será en la ciudad de Zaragoza, del 3 al 7 de enero, cuando se dispute el KDTINF2026.

En el caso de la selección infantil femenina, Castilla y León está encuadrada en el grupo A junto a la Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia.

Esa primera fase marcará los cruces contra otras selecciones. Respecto al cadete masculino, Castilla y León jugará en esa primera fase contra Baleares, Navarra y la potente Cataluña (una de las favoritas al título).

Durante la Navidad ambas selecciones disputarán partidos de preparación en Salamanca, Valladolid, Asturias y en el País Vasco. Y ya será en la semana de Reyes cuando María y Diego compitan en Zaragoza.

María compartirá selección con jugadoras de Valladolid, León, Burgos, Palencia y Zamora. mientras que Diego lo hace con integrantes de clubes de León, Burgos, Palencia, Zamora y Salamanca.

Muchos meses de esfuerzo en sus concentraciones (suyo y de sus familias) y de trabajo en el Club con sus entrenadores, han dado los frutos para que ambos sorianos formen parte de los 12 integrantes de cada plantilla. ¡Enhorabuena!

Aquí está el Enlace a los grupos y calendarios del Campeonato de España.