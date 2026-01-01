"La Histórica" abre inscripciones para su décimo quinta edición

Jueves, 01 Enero 2026 09:33

Los aficionados al ciclismo de antaño ya pueden inscribirse en la que será la décimo quinta edición de “La Histórica”, de Abejar, que se celebrará el último fin de semana de mayo.

Con el Nuevo Año, la organización ha abierto las inscripciones.

“Después de tomar las uvas, la mejor manera para estrenar el año es apuntaros a la cita soriana más clásica. Las inscripciones se harán por la plataforma rockthesport”, ha animado.

La Histórica se celebrará el 30 y 31 de mayo de 2026



Enlace a las inscripciones https://www.avaibooksports.com/inscrip.../la-historica-2026/

Esta edición está dedicada a Javi Molina, uno de los participantes en la convocatoria, cuya huella ha sido reflejada por el ciclista y artista Miguel Soro.





El recorrido de la Histórica comienza en Abejar, pasando por pueblos de gran belleza, como Muriel Viejo con su bosque de abedules, Muriel de la Fuente con la preciosa Fuentona, Abioncillo, Calatañazor, pueblo de encanto medieval rodeado por sus murallas, Cabrejas del Pinar y llegada a Abejar.