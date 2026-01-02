Ganadores del torneo de Navidad de fútbol-sala en Soria
El Ayuntamiento de Soria ha dado a conocer hoy los ganadores de su torneo de fútbol sala, que se ha disputado durante estas fiestas navideñas.
PREBENJAMÍN
1.l Minirojillos
2. Calasanz
3. Futbolísimos
BENJAMÍN
1. Numancia Star 16
2. Numancia Brothers
3. Futbolísimos
ALEVÍN
1. Rayo Numantino
2. Stranger Things
3. Los Espartanos
INFANTIL
1. Aston Birra
2. Calamares 2.
3. Amantes del mal fútbol
CADETE
1. Napolitana
2. Los Toros Locos
3.NABA FC
JUVENIL
1. INafuma y Bebén
2. E.C. Whisky
3. Los Trampantojos