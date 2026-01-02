Viernes, 02 Enero 2026
Buscar
Cubierto
7.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Otros deportes

Deportes | Otros deportes

Ganadores del torneo de Navidad de fútbol-sala en Soria

El Ayuntamiento de Soria ha dado a conocer hoy los ganadores de su torneo de fútbol sala, que se ha disputado durante estas fiestas navideñas.

PREBENJAMÍN

1.l Minirojillos

2. Calasanz

3. Futbolísimos

BENJAMÍN

1. Numancia Star 16

2. Numancia Brothers

3. Futbolísimos

ALEVÍN

1. Rayo Numantino

2. Stranger Things

3. Los Espartanos

INFANTIL

1. Aston Birra

2. Calamares 2.

3. Amantes del mal fútbol

CADETE

1. Napolitana

2. Los Toros Locos

3.NABA FC

JUVENIL

1. INafuma y Bebén

2. E.C. Whisky

3. Los Trampantojos 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Otros deportes

Id propio: 95564

Id del padre: 103

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia