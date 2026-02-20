Diputación respalda al Club Bádminton Soria para la temporada 2026

Viernes, 20 Febrero 2026 12:57

Diputación de Soria ha renovado su apoyo al Club Deportivo Bádminton Soria mediante la firma de un convenio anual dotado con 4.000 euros, una ayuda que contribuirá a sostener su participación en la Liga Nacional de Clubes – 1ª División Plata.

El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, y el del Club Deportivo Bádminton Soria, Manuel Acero, han firmado el convenio de colaboración para este 2026, un acuerdo que contempla una aportación de 4.000 euros por parte de la institución provincial para respaldar la actividad deportiva y promocional del club.

La ayuda permitirá financiar la participación del equipo en la Liga Nacional de Clubes – 1ª División Plata, antesala de la élite del bádminton español, así como su presencia en otras competiciones nacionales. Un apoyo fundamental para una entidad que no ha dejado de crecer y que se ha consolidado como un referente regional.

Actualmente, el Bádminton Soria cuenta con 64 chicos y chicas federados, distribuidos en todas las categorías, desde base hasta sénior.

Una cifra que lo convierte en el club más numeroso de Castilla y León en competición, algo especialmente significativo en un deporte individual, donde el progreso depende en gran medida del esfuerzo personal, la constancia y el trabajo diario.

Además de competir a nivel regional y nacional, varios de sus deportistas han participado en pruebas internacionales, llevando el nombre de Soria más allá de nuestras fronteras. Un escaparate deportivo que también se traduce en visibilidad para la provincia.

Durante la firma se destacó no solo el nivel competitivo del club, sino también su papel formativo y social. El bádminton se ha convertido en una auténtica escuela de valores para decenas de jóvenes sorianos, fomentando hábitos saludables, disciplina y espíritu de superación.

El convenio incluye también un importante componente de promoción turística. En cada desplazamiento y en cada jornada de liga, el equipo lucirá la marca “Soria, puro oxígeno” en su equipación y soportes publicitarios, aprovechando la visibilidad en medios y retransmisiones deportivas. De esta manera, el club actúa como embajador de la provincia en cada ciudad en la que compite.

Además, el Club Bádminton Soria continuará colaborando con la Diputación en campañas de promoción deportiva, poniendo a disposición técnicos y jugadores para acercar este deporte a escolares de distintos municipios de la provincia.