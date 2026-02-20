Soria ¡Ya! defiende al pequeño comercio como sector estratégico tras reunión con CONFERCO

Viernes, 20 Febrero 2026 13:44

Soria ¡Ya! ha defendido este viernes al pequeño comercio como sector estratégico tras su reunión con la Confederación de Comercio de Castilla y León

Soria ¡Ya! ha mantenido una reunión de trabajo con la Confederación de Comercio de Castilla y León (CONFERCO) en la que han participado, por parte de la formación soriana, su cabeza de lista, Ángel Ceña; la número 2 de la candidatura, Inmaculada Ramos; la número 4, Jaione Ovejero; la coordinadora Rosalía Peña; y Carlos Vallejo.

En representación de la Confederación han asistido su presidente, Adolfo Sainz; el vicepresidente primero, Jesús Muñoz; el tesorero Carlos Rodríguez; y su secretario, Miguel Soria.

Durante el encuentro se ha abordado la situación del pequeño comercio en Castilla y León, un sector que agrupa a 90.000 autónomos y 35.000 empresas en la comunidad, con alrededor de 4.500 autónomos dedicados al comercio solo en Soria y que representa cerca del 9% del PIB autonómico.

Desde CONFERCO han advertido del cierre de uno de cada cuatro comercios en la última década en la comunidad y de la pérdida continuada de autónomos.

Uno de los ejes centrales ha sido la defensa e impulso del pequeño comercio frente a la competencia de grandes plataformas online.

Los representantes del sector han denunciado prácticas que consideran desleales y la dificultad de competir en igualdad de condiciones.

Ceña ha coincidido en que «el pequeño comercio no puede seguir compitiendo en desigualdad frente a grandes plataformas que operan sin las mismas cargas fiscales, laborales o de control».

El candidato de Soria ¡YA! ha defendido que el comercio debe ser reconocido como sector estratégico y ha advertido de que "la Junta no puede seguir reduciendo las líneas de ayuda mientras el sector pierde peso y establecimientos".

Ceña ha insistido en que "si queremos pueblos vivos y ciudades dinámicas, necesitamos comercio fuerte, y eso exige presupuesto suficiente y una estrategia a largo plazo, no convocatorias improvisadas".

En la reunión también se ha denunciado el descenso del presupuesto autonómico destinado a ayudas al comercio, que ha pasado de 17 a 12 millones de euros, manteniendo las mismas categorías pero con menor dotación económica, así como las dificultades para acceder a las subvenciones, al exigirse que la inversión esté ya realizada y concentrarse las convocatorias en plazos muy limitados.

Inmaculada Ramos ha subrayado que "las ayudas deben reforzarse no solo para el comercio rural, sino también para el de pequeñas ciudades como Soria, que cumplen una función económica y social imprescindible".

Ramos ha apoyado además la creación de una red de comercios emblemáticos, establecimientos con más de cien años de historia o con productos singulares, como herramienta para reconocer y proteger negocios históricos, planteando medidas de apoyo específicas que permitan garantizar su continuidad.

Entre las propuestas trasladadas por CONFERCO figuran también la creación de una Oficina Técnica de Comercio para asesorar en la tramitación de ayudas, la digitalización, la formación, la modernización de pymes, un plan específico para el relevo generacional, la creación de un Observatorio de Comercio y una plataforma regional de bonos comerciales que favorezca el gasto en el comercio local.

Asimismo, se han abordado cuestiones que afectan a la capital soriana, como el impacto de las zonas de bajas emisiones y la pérdida de plazas de aparcamiento, así como la necesidad de mejorar la conexión por autobús con Valladolid con un horario más adaptado a la actividad comercial.

Soria ¡YA! ha valorado la reunión como positiva y necesaria, y ha reiterado su compromiso de estudiar e incorporar al programa electoral las demandas del sector, con el objetivo de fortalecer el pequeño comercio como pieza clave de la economía y de la cohesión social en Soria y en el conjunto de Castilla y León.